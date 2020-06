La semana pasada participé en una reunión vía zoom con la mayoría de los amigos compañeros de colegio (1971-1982). Tuvimos dos minutos cada uno para exponer lo que nos preocupa del país. Los organizadores tomaron nota, hicieron un resumen al final y nos convocaron a seguimiento esta semana. Muy interesante que la gran mayoría tenemos análisis y propuestas de solución similares. Basado en lo que escuché y lo que expuse, les comparto mis conclusiones de lo que llamo reactivación del país con ley y orden.

La VIDA: El gobierno de Guatemala atendió acertadamente la prevención el 15 de marzo. El resultado de los primeros dos meses fue de pocos contagios y de pocas muertes. Sin embargo en el tercer mes se notó que rebasó las capacidad del gobierno por: irresponsabilidad de muchos en no cuidarse, no tener todos los hospitales temporales disponibles a tiempo, espantosa situación de la administración pública a nivel de hospitales en atención adecuada, compras de sus insumos, pago a Médicos y Enfermeras y capacidad de reclutar más personal. El tema de corrupción y de procesos y procedimientos debe enfrentarse y resolverse.

La LIBERTAD: El Estado de Calamidad que le da poder al Presidente de la República de gobernar vía disposiciones presidenciales fue el paso correcto pero no puede ser más que una situación temporal que debe terminar pronto. El toque de queda que limita la libertad de locomoción de noche ha sido acertado pero no así el encierro de fines de semana. El ciudadano debe de ser responsable de sus acciones y debe de cuidarse y cuidar a su familia. Las empresas deben de cumplir con los protocolos de bioseguridad y debe abrirse la economía al 100% con el plan gradual. Debe descentralizarse las pruebas Covid 19. Hay excelentes laboratorios médicos en Guatemala. Tener libertad de que cada quien quiera hacerse pruebas es fundamental. Ayudaría a todos en todo sentido.

La PROPIEDAD PRIVADA: Dada la cantidad de usurpación a propiedad privada que se ha dado en el país en los últimos años y el reciente auge en ciertos lugares, durante la semana se presentó a la opinión pública la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada ACDEPRO, un esfuerzo más de propietarios afectados por las invasiones. El gobierno debe colaborar con el cumplimiento del desalojo ya que eso se da por acciones de crimen organizado y/o por ausencia de Estado en los lugares. Si hay que decretar Estado de Sitio y enviar fuerzas de Seguridad a los lugares afectados hay que hacerlo. El valle del Polochic es un ejemplo de la efectividad ya que en el Estado de Sitio en 2019 encontraron crimen organizado manipulando a ciudadanos locales. Necesitamos retomar el rumbo del desarrollo de país protegiendo del derecho constitucional de la propiedad privada.

La Corte de Constitucionalidad es una gran preocupación para que el país pueda reactivarse con protecciones constitucionales y de ley ordinaria. Los ciudadanos debemos revisar el actuar de los Magistrados ya que es sumamente importante que no exista abuso de poder de ninguno de ellos. Los jueces en al ámbito de derecho constitucional tienen que interpretar correctamente la constitución. Las sentencias inconsistentes —totalmente políticas— en el retraso de fecha constitucional de elección de Magistrados a CSJ de octubre de 2019 es una muestra más del poder de lo que se llama gobierno de jueces. No es posible que no gobiernen los elegidos por la población (presidente y vicepresidente, legisladores y corporaciones municipales) sino los jueces elegidos por unos pocos grupos.

Necesitamos ley y orden para reactivar el país. Necesitamos alzar la voz ante la corrupción y ante los abusos de los jueces constitucionales y el actual cierre de juzgados. Necesitamos regresar pronto al desarrollo de país.