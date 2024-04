Mirador

Recomponiendo el poder político

En política no hay socios ni amigos, sino intereses, y pierdes valor una vez te conviertes en tercer país seguro, extraditas a quienes te piden y colaboras con el poder que te imponen.

A los cien días del nuevo gobierno, una frase puede sintetizar el resultado político observable: “perdieron la oportunidad y están perdiendo poder”.



Aquello de “más sabe el diablo por viejo que por diablo” se confirma en el Congreso, mientras la inexperiencia política de unos, la bisoñez de otros y la inacción de todos, dejan espacios libres que son llenados inmediatamente por la oposición. El alegrón inicial, con descomunal metida de pata en la primera elección de la mesa directiva —luego anulada— permitió que los muchachos de la UNE —mañosos, experimentados, glotones y zorros— tomarán las riendas de la carreta haciéndoles creer a algunos que eran buenos, santos y probos, y que las cosas tomarían rumbo distinto en el futuro. Apenas un par de meses después, el poder se recompuso y ahora las iniciativas van de la mano de aquellos lobos con piel de oveja quienes, a pesar de ser suficientemente conocidos, engañaron a incautos y cándidos legisladores. ¡La inexperiencia se paga!, aunque seamos los ciudadanos quienes asumamos el costo.



Les hicieron pensar que tenían el poder, y poco a poco fueron ajustando agendas, proyectos y estrategias. La última será sin duda el rechazo a las propuestas de reforma a la Ley Electoral para retomar el proyecto de la UNE liderado por el diputado presidente de la comisión correspondiente, Adim Maldonado, con apoyo de sus cuates —todos de la UNE— aunque anden repartidos por diferentes partidos. Una especie de hálito con el que Semilla resucita a la UNE y provoca una metamorfosis inversa, en la que las mariposas vuelven a ser gusanos.



El primer aviso lo vieron venir tarde, y coincidió con la exclusión de Samuel Pérez cómo posible integrante de la Junta Monetaria. El segundo, más visible, fue la negativa a aprobar el estado de Calamidad. A partir de ahí ignorarán las recomendaciones de la Comisión de Reformas Electorales —porque impondrán las suyas, transfuguismo incluido— y liderarán el nombramiento de jueces y magistrados, si es que eso llega ocurrir.

En todo caso, el proceso nacional no hay que verlo aislado, sino paralelamente al que transcurre en los USA, y asociado además a las próximas elecciones mexicanas y venezolanas. Es muy probable que la dictadura de Maduro —oxigenada por Biden— termine triunfando, y el partido de López Obrador imponga a su candidata. Se visualizan fuertes críticas a los demócratas por no haber sabido cambiar panoramas políticos de escasa utilidad para los norteamericanos, y salvo condena judicial en contra de Trump, el ambiente en el Norte no será propicio para seguir convocando reuniones bi y multilaterales de esas que tanto gustan a los políticos para no avanzar en nada. Así las cosas, dejarán de ver con benevolencia el régimen guatemalteco, especialmente una vez plegado a los temas que interesan por allá: la migración, el narcotráfico y el crimen organizado, algo que han impuesto para que cooperemos fuertemente en solucionárselo.



En política no hay socios ni amigos, sino intereses, y pierdes valor una vez te conviertes en tercer país seguro, extraditas a quienes te piden y colaboras con el poder que te imponen, el resto son circunstancias que nadie atenderá. No habrá inversiones millonarias —mil veces prometidas— para luchar contra la migración ni macroproyectos y fondos ofrecidos cientos de veces.



¡Haz lo que te dicen y aléjate de China, y para lo demás búscate la vida, que ya eres mayorcito! Cien días no son muchos, pero suficientes para entender lo que se viene, salvo que siga en la inopia y perdonando lo que no se ha sabido hacer bien. Seguir fielmente la política exterior de otros nos puede costar la doméstica.