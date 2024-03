Termómetro fiscal

Relacionamientos y cruces de contribuyentes

Esquema de relacionamientos es el control de personas que se relacionan con el contribuyente.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha implementado, entre los diversos controles que tiene, otro más y que ha denominado esquema de relacionamiento de contribuyentes, el cual le permite examinar a las personas y entidades que se relacionan con una empresa. Para comprender mejor el alcance de esta red, es necesario comprender, conforme a la definición del Código Tributario (CT) qué se entiende por contribuyente, porque se puede pensar que si una persona no está inscrita, tal calificación no le es aplicable, lo cual no es así, ya que la norma legal indicada define que la obligación tributaria surge al realizarse el hecho generador previsto en la ley y este se define como el presupuesto establecido por el cuerpo legal para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Se interpreta entonces que no es necesario ningún requisito formal de inscripción para que la persona se considere contribuyente, basta con que realice transacción afecta y si del negocio se materializa el hecho generador, se está en la obligación al pago del tributo que corresponda. La figura de contribuyente se define que son las personas individuales, prescindiendo de su capacidad legal, y las personas jurídicas, que realicen o respecto de las cuales se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. En el caso de las personas naturales tal definición no lo limita a la edad, es decir que un menor de edad, al efectuar operaciones gravadas, es contribuyente y por consiguiente obligado al pago del tributo. Por otro lado, tampoco se establece un máximo de edad, por lo que, por ejemplo, si una persona de edad avanzada no está inscrita como contribuyente, es considerada contribuyente.

Es recomendable implementar controles acordes a los actuales controles que ejerce la SAT.

Dicho lo anterior, desde nuestra perspectiva, veamos en qué consiste el relacionamiento de los contribuyentes, y esto se refiere a que la Administración Tributaria ha establecido una red de personas que se relacionan con un contribuyente y además de las identificaciones de las personas de primera línea como lo son los socios, representantes legales, contador autorizado, etc., también tiene identificados a los abogados y notarios que se relacionan con la empresa, los parientes de las personas, las empresas relacionadas o del mismo grupo, los clientes, los proveedores, el auditor que firma el dictamen de estados financieros así como la firma a la que pertenece, los regímenes de impuestos de cada uno de los actores, detección de pequeños contribuyentes creadas por las propias empresas, las operaciones puntuales de montos de facturación entre las vinculadas y demás personas relacionadas. Este control es gracias a las herramientas tributarias electrónicas, como lo son las declaraciones digitales, la factura electrónica y los sofisticados programas de fiscalización con que cuenta el ente fiscalizador.

Además de lo anterior, también es importante mencionar que otro de los mecanismos que la SAT ejecuta es el control cruzado de operaciones del mismo contribuyente y con otros tributarios, el cual consiste, por ejemplo, en que las ventas o compras de un contribuyente, prestaciones de servicios, etc., se confirma sus montos, valores y otras informaciones con los clientes y proveedores, que ahora con la digitalización de las operaciones, tales cruces los efectúa la administración tributaria en cuestión de minutos, puesto que a su base de datos llegan todas las transacciones de los contribuyentes y además es de considerar que la emisión de la FEL es del cien por ciento.

Lo expuesto anteriormente es para que los contribuyentes estén conscientes del control preciso que efectúa la SAT no solamente para la propia empresa, sino que de todas las personas que se relacionan con la entidad.