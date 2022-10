Resultados de estudio del ambiente político

El viernes por la noche recibí por correo electrónico los resultados del más reciente de los 14 estudios hechos este año por la empresa mexicana TResearch International acerca de las variantes electorales guatemaltecas. Su sitio es https://www.tresearch.mx; según indica su director, Carlos Penna, el objetivo es realizar nuevas formas de medición de la opinión pública, incluyendo la política. La guerra de números preelectorales ya comenzó, y por eso se debe recordar: Un estudio no es una encuesta, aunque sus resultados sean similares a los de estas últimas, y concuerden con la lógica expresada por comentaristas, columnistas y entidades sociales. Los comentarios hechos al trabajo deben tomar en cuenta este factor, pero hay utilidad en los resultados.

El trabajo midió sobre: aprobación de las autoridades, variantes electorales, identidad partidista, rechazo a partidos, intención de voto por partido, voto por candidato, percepción de triunfo, conocimiento e imagen de figuras públicas. Es necesario hacer comparaciones de algunos números en los temas y personas medidas. La aprobación de las autoridades tiene estos resultados: Aprobación presidencial, 81.4 de rechazo y 12.3 de aceptación. El gobierno: 0.9%; fuerzas armadas, 2.7%; Policía: 2.4; Corte Suprema, 1.2% de confianza ciudadana; Tribunal Supremo Electoral, 1.1%; el Congreso, 0.6. La aprobación de otras instituciones: Iglesias, 5.7%; redes sociales, 4.8; medios de comunicación, 3.7%; empresarios, 3.2%. El ambiente de desconfianza generalizada nacional no sorprenden. Los números solo señalan la gravedad de este factor.

Ya se conocen los resultados de un estudio de la empresa mexicana TResearch acerca de la situación preelectoral. Mario Antonio Sandoval

Figuras públicas: La opinión negativa siempre es mayor a la positiva. En orden descendente: Identidad partidista: Valor, 12.5%; MLP, 6.6; Cabal, 5.1; UNE, 4.5. Rechazo partidista: No sabe, 47.5; UNE, 28.1; Vamos, 18.8; No sabe, 10.8; Valor, 6.1; Winak, 2.2; Unionista, 2.0%; Semilla, 0.1. Intención de voto por partido: UNE, 21.7%; No sabe, 20.3; Valor, 15.2; Vamos, 12.4; Semilla, 6.7; Cabal, 5.4%; Unionista, 2.8. Sí votaría por: Zury Ríos, 18.7%; Edmond Mullet, 12.6; Thelma Cabrera, 10.3; Roberto Arzú, 5.9; Sandra Torres, 2.1; Manuel Conde, 1.5. Intención de voto: Ríos, 26.1; Cabrera, 12.5; Mulet, 11.4; Torres, 10.7; Arzú, 4.3 y Conde, 2.1. Los demás tienen resultados mínimos, al carecer de carisma y de conocimiento, según sea el caso.

Independiente de esos resultados, se deben establecer parámetros, sobre todo al medir a los hoy “presuntos candidatos” cuando esa presunción es solo teórica, debido al sistema de propiedad personal de “partidos” al estilo chapín. Entre los elementos indispensables de pedir para facilitar la seriedad de la medición, señalo: validez legal de las candidaturas, limpieza de antecedentes de anteriores actitudes politiqueras, rompimiento de promesas. Se agregan otros como la necedad en participar después de tres fracasos comiciales, cuyo mensaje es claro para todos, menos para los ilusionados en colocarse la banda presidencial sobre la corbata o sobre el hombro de un vestido de escotes y faldas de largos tradicionales. Nunca sobran las recomendaciones…

Las encuestas, como los estudios, son necesarias. Las primeras, si están bien hechas, solo fallan cuando los encuestados mintieron por desconfianza o por miedo o cuando hay fraude. Estudios como el de TResearch son útiles para analizar las tendencias de ascenso, descenso o estabilidad de las candidaturas y predicciones. En la actualidad y luego de la serie de encuestas realizadas por Prensa Libre en al menos cinco elecciones generales, provoca en un amplio sector la decisión de solo confiar en esa medición, al considerarla efecto del afán de servicio de Prensa Libre y Guatevisión. Posteriormente habrá otros resultados, pero por ahora el peor problema radica en la decisión de Giammattei de afianzar su impunidad y la de Miguel Martínez, el “Sandro Torres” actual.