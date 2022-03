Rusia versus Ucrania, un mes después

Hace 34 días inició la invasión de Rusia a Ucrania. Lo que en la mente del dictador Vladímir Putin sería sencillo resultó no serlo. Sencillo si uno compara el reportado poderío militar de ambos países, pero no contaba Putin con la respuesta del pueblo ucraniano, con la manera impresionante en que los países miembros de la OTAN y muchísimos países más del mundo han rechazado la invasión y con el rechazo de su propio pueblo, el ruso.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es una alianza de defensa europea y norteamericana no agresiva creada para promover la paz y la estabilidad y salvaguardar la seguridad de sus miembros. La OTAN fue establecida en abril de 1949 por 12 países fundadores —Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos, Portugal, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega e Islandia— comprometiéndose mutuamente a proteger a los países de Europa Occidental de la amenaza que suponía la Unión Soviética y contrarrestar la expansión del comunismo tras la Segunda Guerra Mundial. La sede está en Bruselas, Bélgica. La alianza ha crecido; ahora cuenta con 30 países miembros, incluidos Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria y otros que se unieron después del fin de la Guerra Fría, en 1991.

La semana pasada tuvieron reunión en Bruselas los presidentes y/o jefes de Estado de los países que integran la OTAN mostrando fortaleza en el apoyo a Ucrania. Las decisiones de sanciones en lo económico y en lo bancario a Rusia ha sido sin precedentes. Esta guerra unilateral del dictador Putin la perderá sin necesidad de que países de la OTAN ingresen al campo de batalla en Ucrania a menos que Rusia atente contra alguno de sus países miembros lo cual están evitando. Dios quiera que las negociaciones entre Ucrania y Rusia prosperen y se detenga la invasión.

Los efectos inflacionarios en Occidente ya se sienten. El aumento del precio del petróleo y la falta de intercambio comercial empieza a sentirse. Desde que inició la invasión, el petróleo subió y ha tenido un comportamiento de movimiento diario a veces brusco, pero que oscila entre los US$100 y los US$120 el barril. Eso ha hecho que en el caso de Guatemala el Congreso de la República apruebe una iniciativa de ley que otorgará un subsidio al consumidor en la compra de combustibles. Qué bueno que el consumidor se vea beneficiado pero, en mi opinión, no era por la vía del subsidio, sino debió haber sido por la eliminación temporal del impuesto específico. En la agricultura hay efectos serios en el costo de producción debida al gran aumento al precio de los fertilizantes. Y así hay más materias primas cuyo costo ha aumentado que tendrán efectos inflacionarios en buena parte del mundo.

No solo el pueblo ruso no quiere guerras, sino que considero que la gran mayoría de ciudadanos del mundo no queremos ni guerras ni enfrentamientos locales a nivel de armas. La inmensa mayoría queremos que el diálogo sea el mecanismo de solución y que en el caso de Guatemala sea bajo el marco de la ley, pero con la aplicación de la misma se detengan conflictos provocados por quienes tienen interés de provocar caos, ya que en su mente siguen detenidos en la época del conflicto armado interno que terminó en 1996, cinco años después de que terminara la Guerra Fría.

A la inmensa mayoría de guatemaltecos nos gusta salir todos los días a estudiar o a trabajar. No nos gusta que haya impedimentos para hacerlo. La pandemia atentó contra esas libertades. No queremos más obstáculos a tomar las oportunidades de estudio y de trabajo. Queremos que los organismos de Estado y los órganos de control cumplan con sus roles, que sea un gobierno pequeño que dé el marco para que podamos desarrollarnos y que los gobiernos locales sean parte del desarrollo.