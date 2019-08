¡Salgamos a votar!

Este domingo salimos a votar. ¡Cuánto desearíamos que fuera para elegir! Pero quedamos atrapados entre dos opciones que son las peores. Instituciones como el MP, Registro de Ciudadanos, el TSE y la Contraloría General de Cuentas les faltó carácter para resistir la embestida del pacto de corruptos, cuyo rostro visible es Jimmy Morales. Se atascaron en legalismos formales, minando la esencia de la democracia.

¡Llegó la hora! Si los de abajo se mueven los de arriba caen. Víctor Manuel Ruano

Con una Ley Electoral ambigua y partidos políticos que son mafias criminales e instrumentos para enriquecerse ilegalmente, el sistema corrupto se reconfiguró aprovechando un proceso electoral amañado, se reprodujo desde su misma podredumbre y nos dejó dos candidatos impresentables, con propuestas de gobierno no creíbles e inviables. Esto explica la apatía y la indiferencia en la ciudadanía informada, crítica y consciente. Prevalece la incertidumbre, malestar y hasta la indignación porque una vez más fuimos burlados y utilizados por políticos corruptos y autoritarios.

El sector económico agrupado en las cámaras empresariales, junto al desbarajuste del actual gobierno, incrementa la desconfianza ante las elecciones y la democracia que tenemos. Pesa también la humillación y el chantaje de EE. UU. para convertirnos en “tercer país seguro” e indigna la actitud rastrera de Jimmy Morales, que empresarios acuerpan, militares oscuros respaldan y miembros de sectas fundamentalistas aplauden. ¡Gobierno miserable defendiendo intereses electoreros del Nerón del Norte!

Sin embargo, vale la pena seguir luchando por la Guatemala que queremos, sabiendo que nos esperan 4 años difíciles, de inestabilidad social y crisis institucional. ¡Llegó la hora! Si los de abajo se mueven los de arriba caen. Urge recuperar el espíritu cívico y democrático del 2015. No perdamos la esperanza, acudamos a votar por el menos malo y asumamos una actitud fiscalizadora, desde el nivel municipal hasta el ejecutivo, pasando por diputados, jueces y magistrados. No nos dejemos vencer por la frustración, que es lo que desea esta jauría de mastines que hizo trizas el país. Salgamos a votar, para demostrarles que no vencerán, que la democracia es el poder del pueblo y la soberanía reside en él.

La manera de vencer esta narcocleptocracia es mantenernos de pie y con la frente en alto, luchando para no doblegar el espíritu y mantener viva la llama de la paz y la justicia. “No temas, rebañito mío”, dice Jesús. No nos dejemos dominar por el miedo a esta gentuza que ha usurpado el poder y quiere seguir haciéndolo a su antojo. El reino del Padre está del lado de los pobres, de las víctimas del sistema corrupto y de quienes luchan por una Guatemala justa, ecuánime y próspera.

Queremos que en nuestra patria se anuncie “la noche de la liberación pascual”, como un tiempo nuevo de paz y justicia que la clase política ha obstaculizado. Llegó la hora de romper las cadenas de la esclavitud de un pueblo sometido a la dictadura de los corruptos. “Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas”, dice Jesús, al ver la dramática realidad en que vivimos. Esta imperativa llamada significa estar atentos, en alerta. “Ustedes estén preparados”, es su consigna. No permitamos que el ladrón asalte a la familia guatemalteca. No dejemos que se meta por el “boquete” de la impunidad en nuestra casa, como lo han hecho desde que abortaron nuestra incipiente democracia, de 1954 hasta hoy.

El buen gobernante es el fiel administrador de una nación porque el amo es el pueblo y le debe fidelidad. Salgamos a votar y estemos vigilantes para que este administrador no llegue “a maltratar” a los ciudadanos y se dedique “a comer, a beber” y hartarse de bienes mal habidos, “a embriagarse” de poder y vanidad, sino a servir con amor a su pueblo. Si el pueblo se levanta, los corruptos correrán “la misma suerte que los hombres desleales”.