Se compraban golosinas con cacao

Se han escrito diferentes investigaciones sobre las monedas, los billetes, las medallas, y demás piezas que abarca la disciplina de la numismática. Me referiré a la importante producción de publicaciones en Guatemala sobre la numismática.

José Constantino Diaz Durán. Historia de la Casa de Moneda del Reino de Guatemala, desde 1731 hasta 1773. Publicado en 1942.

Esta investigación fue escrita por encargo de la Sociedad (hoy Academia de Geografía e Historia de Guatemala), por el Miembro de la Sociedad de Geografía e Historia de San Francisco California y de la Sociedad Astronómica del Pacífico.

En el punto I de estos apuntes se da a conocer la Real Cédula emitida en Sevilla el 17 de enero de 1731, por la que se ordena la creación de la Real Casa de Moneda de la Ciudad de Guatemala. Se compendian las consideraciones que influyeron en el ánimo del presidente y capitán general desde 1714, para pedir al rey la concesión de un instituto para la emisión de moneda.

La propia real cédula expresa con claridad las causales y las disposiciones tomadas por el monarca para garantizar la pronta instalación de la fábrica y su instalación en todos sentidos.

Los puntos II y III ponen de manifiesto las causas ocasionales de la falta de moneda circulante, así como que, con la fundación de la Casa de Moneda no pudo aliviarse por completo esta situación.

Los puntos IV, V y VII describen el edificio de la Real Casa de Moneda, tal como existía en 1738, y se agregan ahí varios documentos. El punto VI describe el edificio de la Casa de Moneda tal como se conservaba en La Antigua Guatemala en 1942, cuando se escribió esta investigación. Finalmente, el punto VIII trata del comercio, industria y agricultura del reino y su relación con la circulación monetaria.

Francisco Lainfiesta. Mis memorias. Publicado en 1980. Relata el autor nacido en Salamá, Baja Verapaz, el 23 de septiembre de 1837: “…vino a mi memoria la época de la niñez en que provisto de los cinco granos de cacao con que mi madre me habilitaba los domingos y demás días festivos para que comprase golosina, reposaba al circuito de la sombra de un árbol, donde se acomodaban los vendedores de fruta y dejaba, aquí un grano por dos hermosas naranjas, allá otro por una docena de jocotes, acá otro a cambio de un par de plátanos, etc., etc., hasta salir con la falda de la camisa convertida en saco de acarreo, con un buen surtido de frutas, a tomar la consabida indigestión” (páginas 16-18).

Banco de Guatemala. ¿Qué es el dinero?. Enero 2010. La colección Libritos del Banguat está dedicada a la niñez guatemalteca. Comprende ilustraciones de monedas y billetes, dibujos animados, textos, glosario y guía didáctica para realizar ejercicios en clase.

Los libritos dan a conocer conversaciones entre tres personajes y Monedín, una moneda que habla, en relación al tema del título. En este librito se hace un recorrido a través de la historia para conocer qué es el dinero. Se conoce el origen de la palabra banco: viene de la palabra alemana bank, que era el asiento de madera usado por quienes cambiaban o prestaban dinero.

Banco de Guatemala. ¿Qué es un banco central? Marzo 2010. Para responder a la pregunta ¿quién hace las monedas y billetes que usamos?, se responde: el Banco de Guatemala. El cual a su vez tiene por misión controlar la inflación.