Secuestrar las actas es un insulto a la voluntad del pueblo

El pasado 25 de junio, durante la primera vuelta, me alisté muy temprano para salir de mi casa a las 4 am y realizar un acto patriótico: servir a mi bella Guatemala en uno de los centros de votación, como parte de una de las juntas receptoras de votos.

Arremeter contra el TSE es como escupirles a las juntas receptoras de votos. Vida Amor de Paz

Las juntas receptoras de votos (JRV) y juntas electorales municipales (JEM) son órganos electorales temporales, y como tales, con mucho orgullo tuve a mi cargo la recepción, escrutinio y cómputo de los votos que correspondían a nuestra mesa en el centro de votación. Llevamos nuestra propia comida y bebida, gorras y zapatos cómodos, pues sabíamos que estaríamos todo el día y largas horas de la noche trabajando, hasta que todo fuese computado adecuadamente, tal y como nos lo exigían.

Nuestra entrega fue desinteresada, y absoluta, completamente autónoma, únicamente con el objetivo de servir a la patria. Nos escupen hoy a la cara al no querer respetar la voluntad del pueblo. Bernardo Arévalo ha denunciado una serie de acciones y omisiones que intentan golpear nuestra institucionalidad constitucional, y que las elecciones celebradas se vean debilitadas inventando hasta narrativas de que existe intromisión del gobierno norteamericano. Esto me hace reír. ¡Nadie puede defenderse de ninguna acusación ante cortes cooptadas!

No ha habido fraude en ninguna de las dos vueltas y repetir las elecciones como algunos sugieren no es una opción. ¿Para qué? ¿Para que nuevamente nos digan que hubo fraude hasta que sea elegido el candidato que ellos quieran? Eso no es democracia.

Es más, arremeter contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya es lo último que esperábamos, especialmente siendo dicha institución la máxima figura a cargo del proceso electoral. No solo es un desprecio a ellos, sino a quienes estuvimos desde las primeras horas de la madrugada en distintos centros de votación.

¿Dónde está la real competencia de quienes llegaron a abrir las cajas electorales para secuestrar las actas? Según expertos en la materia, es inconcebible cómo la fiscalía y un juez de primera instancia penal se pueden querer erigir, sin competencia legal alguna, en los certificadores y legitimadores del proceso electoral. ¡Dónde se ha visto que el MP tenga competencia alguna para llegar a querer mandar al TSE! Quienes planearon y ordenaron la sustracción de las actas serán juzgados un día con todo el rigor de la ley y llevados a los tribunales para pagar por su traición a la Nación.

¿Seguirá el pueblo de Guatemala dividido y confundido? No nos dejemos polarizar. Que no nos engañen, puesto que estas acciones que se están fraguando para no aceptar la alternancia en el poder son completamente inconstitucionales y tienen propósitos turbios para seguir en el poder, por lo que hago un llamado a todos aquellos que se consideren probos y quieran vivir en libertad, dígase personas de a pie, agricultores, campesinos, abogados, universitarios, secretarias, contadores, ingenieros, maestros, comerciantes, vendedores, amas de casa, cámaras, gremiales y empresarios, grandes o chiquitos, para que todos nos unamos y nos pronunciemos en contra de estos vejámenes a la patria y no permitamos que se sigan burlando del pueblo de Guatemala. Miren lo que pasó con Venezuela y lo que pasa en Nicaragua. Si no paramos esto a tiempo, Guatemala acabará con su libertad.

Tengo fe en que al dejar gobernar al presidente electo, Bernardo Arévalo, encontraremos la forma de trabajar juntos, sin cortes cooptadas, para lograr la construcción de un mejor país, con una verdadera justicia, mejor educación, mejores oportunidades y salud para todos, y mejor calidad de vida. Estaremos atentos para ver que se haga cumplir.