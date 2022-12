Sueños y metas para el 2023

Como todos los años, estos días tranquilos son buenos para reflexionar y hacer un listado de las cosas que deseamos alcanzar el próximo año. Me refiero a cosas personales que deseamos y soñamos para nuestras vidas. Metas que están dentro de nuestro control y posiblemente algunas que se salen del mismo pero que se sueñan con ansias. Así que mi consejo es comenzar a escribirlas, haciendo un listado en desorden para luego ponerles alguna prioridad.

Esto de ponerse metas tiene que ver con lo que uno desea y sueña para sí mismo. Lo que uno sueña se puede convertir en realidad cuanto más lo desea y trabaja en ello porque se enfoca totalmente en lo que quiere alcanzar. Una de las frases más célebres del gran Walt Disney tiene que ver con los sueños y con el poder alcanzarlos: “Si puedes soñarlo puedes hacerlo, recuerda que todo esto comenzó con un ratón”. Disney nos dejó un ejemplo del poder de la mente y la actitud hacia los logros que queremos alcanzar si soñamos en ellos, si los deseamos y nos movemos trabajando duro para conseguirlos. Es verdad que no todos los sueños se alcanzan en un año o en el momento que uno quisiera, y por eso no hay que llenarse de ansias ni expectativas que lo pueden enfermar a uno, simplemente hay que seguir soñando y trabajar en lo que uno quiere alcanzar. Digo esto porque a veces hay gente que se desilusiona por circunstancias de la vida que son temporales o que le hacen ver las cosas de una forma diferente, a veces imposible para la realización de sus más anhelados sueños. Sin embargo, no hay una sola forma de ver y entender las cosas, hay muchas. Nada es imposible, pero sí algunas cosas son difíciles y requieren más dedicación y esfuerzo. Cada problema trae sus diferentes formas de entenderlo para poder solucionarlo. Por eso, nunca hay que dejar de seguir soñando eso que anhelamos.

Un amigo me preguntó qué cosas podría ponerse de metas. Yo le contesté que todo lo que desee alcanzar. Le pregunté: ¿Cuál es tu sueño más grande en este momento? ¿qué es lo que más deseas para ti ahora? Me respondió que bajar de peso, pero que no podía. Le dije que si lo deseaba tanto y se motivaba a sí mismo podría alcanzarlo, pero hay que perseverar y seguir soñando eso que tanto desea. Que se coloque de meta bajar de peso para el 2023 en sentido realista. Que pida ayuda de una nutricionista, que haga un plan de ejercicios y que persevere. A veces vamos por la vida haciendo lo que tenemos que hacer para alcanzar nuestras metas y no avanzamos, pero eso no quiere decir que tengamos que tirar la toalla, simplemente debemos perseverar en lo que hacemos, así se verán los resultados después.

Hay historias de superación de personas que han soñado con cambiar sus vidas y lo han logrado. Estas personas son inspiradoras para otros que a veces nos quejamos de las cosas más sencillas de la vida. El otro día estaba en una clase de spinning y el profesor nos contó la historia de un joven que era bartender. Estaba deprimido con su vida, bebía más alcohol que el que debía y no sé si alguna otra cosa, pero quería salir de ahí y cambiar su vida. El profesor le dijo que hiciera ejercicio, que se metiera a spinning, y así comenzó su cambio. Este profesor no solo da clases de spinning, sino que te motiva a la vez durante la clase. El final de la historia es que este joven dejó esa vida y se llegó a convertir en instructor de spinning.

Yo conocí a este joven y me sentí muy motivado al escuchar esta historia. Si lo sueñas, lo puedes alcanzar.

Este fin de año haz tu listado de todas tus metas personales, ordénalas y suéñalas a diario. Verás que las irás alcanzando poco a poco. ¡Que tengas un feliz año 2023!