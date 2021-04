Sugerencias para frenar la inmigración

El gobierno de Estados Unidos está muy preocupado desde hace años con la creciente cantidad de inmigrantes ilegales que viajan a ese país procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador. Tiene razón de estarlo. Incluso es impresionante ver la cantidad de niños que viajan solos a ese país. Los albergues para estos menores de edad ya no se dan abasto y es una tristeza ver estas situaciones que afectan la vida de tantos seres humanos.

La gente emigra principalmente para buscar mejores condiciones de vida. Ramón Parellada Cuadrado

Entre las propuestas del gobierno actual de Estados Unidos para reducir la inmigración ilegal está la de trabajar en conjunto con los gobiernos de los países del trifinio del norte de Centroamérica y México. Por aparte, han iniciado un plan que incluye más ayuda económica para la región, especialmente para los más vulnerables. También han iniciado un plan para combatir a los coyotes o los que están involucrados con el traslado de inmigrantes a ese país. Este plan se llama Centinela y seguramente tratarán de fomentar nuevos planes.

¿Funcionará esto? Yo creo que están equivocados en la forma de resolver el problema. El problema tiene dos componentes principales, el económico y el de seguridad. El mayor de los dos es el económico. La gente emigra principalmente para buscar mejores condiciones de vida, más oportunidades de conseguir un mayor bienestar. Esta es de lejos la principal razón, porque en nuestros países estas oportunidades brillan por su ausencia. La segunda razón, la de la delincuencia. Mucha de esta es causada por las extorsiones de pandilleros o mareros. También tiene que ver con el tema del narcotráfico. Pero de estos, la razón que más mueve a la gente a emigrar es la económica.

Hay otra razón importante que el gobierno de Estados Unidos debería considerar y está en sus manos aplicar. Ellos dan muy pocas visas legales. De hecho, ahora no están dando, con la justificación de la pandemia. Conozco un caso en que una persona solicitó renovar su visa de turismo (no una nueva, sino una renovación) y le dieron cita hasta dentro de año y medio. No hablemos entonces de las visas nuevas, que también brillan por su ausencia. De la misma manera, ese gobierno podría otorgar más visas temporales de trabajo. Todo esto haría que los inmigrantes viajaran a ese país con mayor seguridad y legalmente.

Para resolver el tema económico, Guatemala debe adoptar todo aquello que implique un mayor crecimiento económico. De entrada, debe eliminar tantas regulaciones y permisos que hacen que el capital a invertir se vaya a otros países. Debe otorgar certeza jurídica, que luego de que los inversionistas han obtenido todos sus permisos no les sean revocados cuando las fábricas o plantas que montaron están en operación, como ocurrió con las mineras y algunas hidroeléctricas. Deben eliminarse los impuestos que afecten al capital invertido. Debe reducirse el tamaño del gobierno en aquellas funciones que no le son propias y reforzar la seguridad y la justicia. También deben eliminarse las aduanas y cualquier barrera arancelaria y no arancelaria, para que el país pueda competir con todo el mundo, ser más eficiente y que los guatemaltecos tengan acceso a más productos a menor precio.

Finalmente, y no menos importante, la corrupción que ha permeado nuestros políticos. Se habla de narcoestados o que el narco ha comprado jueces, diputados, ministros y hasta presidentes en el mundo entero. En Guatemala hay mucho de esto. Estados Unidos es quien ha provocado esto, por su absurda guerra contra las drogas. Si Estados Unidos termina esta lucha contra las drogas y se enfoca no en la prohibición, sino en la salud de las personas, la corrupción por esta razón desaparecerá de inmediato.