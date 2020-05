The Best Online Courses of 2019 – Class Central

Los MOOCs (acrónimo en inglés de Massive Open Online Course) o CEMA en español (Curso En-línea Masivo y Abierto) son una forma de aprendizaje flexible, dirigidos a número ilimitado de estudiantes quienes participan a través de internet desde cualquier lugar y momento, avanzando a su propio ritmo, bajo el concepto de educación masiva y abierta. Según Regalado, A. en MIT Technology Review, “Los MOOCs son la innovación tecnológica en educación más importante de los últimos 200 años”. Esta modalidad de educación es liderada por universidades de alto prestigio que ofrecen contenidos de calidad a gran número de en todo el mundo, quienes si lo desean, pueden certificar a bajo costo las competencias adquiridas, dependiendo la categoría de la universidad y la complejidad del curso, las titulaciones pueden ejercer una influencia positiva a nivel laboral. Estas universidades han creado plataformas en las que se ofrecen dichos cursos, entre ellas tenemos: Coursera, EdX, Khan Academy, Tutellus, Udemy, Udacity, Crehana, Future Learn, UNED abierta, Lynda, MiriadaX.

Samuel Reyes Gómez Class Central presentó el top de los 30 mejores cursos ofrecidos en línea, en que aparece Universidad Galileo, con dos cursos.

Class Central es el motor número uno de búsqueda de cursos gratuitos en línea a nivel mundial, plataforma especializada en elaboración de reseñas de estos cursos, referencia para estudiantes que los escogen para continuar su preparación académica y adquirir competencias para su perfil laboral. Desde 2015 esta institución establece y publica anualmente la clasificación de los cursos mejor calificados en el año, según un promedio bayesiano de las miles de revisiones que llegan a su plataforma. En 2018 publicó el top de los 100 mejores cursos de todos los tiempos sobre más de 15,000 cursos ofrecidos y en 2019 la publicación fue sobre los 30 cursos mejor calificados del año. Con 4 cursos, la Universidad de Leeds encabeza la lista, seguida por la Universidad de Princeton, la Universidad de Galileo, HKUST y el British Council con dos cursos cada uno. Organizaciones como el Banco Mundial y el British Council se encuentran entre los fabricantes de MOOC en el ranking. Aunque la mayoría de los MOOC existen en informática y negocios y administración, los cursos de humanidades y ciencias sociales estuvieron bien representados en el ranking de 2019, entre ellos: Escritura académica, Apoyo a las víctimas de violencia doméstica, y Género y sexualidad: aplicaciones en la sociedad.

En 2018 Universidad Galileo hizo presencia en ese ranking con tres cursos, en 2019 por segundo año consecutivo se incluyen dos cursos de Universidad Galileo dentro de los mejores treinta: Análisis Estadístico en Excel, curso que de una manera práctica muestra cómo realizar análisis de datos descriptivos e inferencial al usar Excel para aplicaciones personales y empresariales, y el curso de Email marketing: diseño y gestión de campañas, cuyos conocimientos permiten crear campañas de email marketing exitosas para incrementar las ventas y generar relaciones a largo plazo con la audiencia. Es importante resaltar que es la única universidad de Latinoamérica que aparece en el Ranking, en donde hay cursos de universidades de Australia, Italia, Hong Kong China, Estados Unidos, Inglaterra, Países Bajos, India, Israel y Guatemala. En el Ranking aparecen cursos de prestigiosas universidades como University of Leeds, Princeton University, The University of British Columbia, The Hong Kong University of Science and Technology, y organizaciones como el Banco Mundial y el Consejo Británico. Universidad Galileo es la primera universidad de la región en presentar cursos en eDX, plataforma especializada en cursos MOOCs fundada por Harvard y el MIT, de la que es socia y ha preparado 40 cursos en los que han participado más de 750,000 estudiantes, en más de 150 países a nivel mundial.