Tortuguismo

Habrá elecciones municipales en España el próximo 28 de mayo y en Guatemala serán generales el 25 de junio. Me llamó la atención parte del ofrecimiento que Isabel Díaz Ayuso, actual presidente de la Comunidad de Madrid, está proponiendo si es reelecta. Ella propone el silencio administrativo en favor del ciudadano cuando los organismos de su gobierno no respondan a tiempo los trámites o se demoren en exceso. Es decir, si pasado el plazo de ley no se ha resuelto alguna gestión, se favorece al ciudadano con la misma.

Aún no he escuchado que en Guatemala ninguno de los candidatos a la Presidencia se pronuncie sobre reducir los tiempos en que deben responder por algún trámite. Ni siquiera los tribunales de justicia responden a tiempo los juicios que duran una eternidad. Los ciudadanos sufren las consecuencias cuando están injustamente arraigados o se les ha aplicado un embargo en sus cuentas bancarias o bienes inmuebles. Esto se vuelve inaceptable cuando alguna persona está injustamente en la cárcel esperando que su caso sea conocido para salir libremente. Añadamos a lo anterior todos los trámites burocráticos de permisos que el Ministerio de medio Ambiente otorga para que una empresa o fábrica pueda comenzar a funcionar, los de las municipalidades para que una obra arranque, o las colas que se tenía que hacer para obtener el DPI o los pasaportes en algún momento crítico de las instituciones involucradas o… piense Ud. cuáles trámites le quitan tiempo y tranquilidad para que su negocio o su vida esté tranquila.

La corrupción surge precisamente porque los burócratas tienen el poder de acelerar o retrasar un expediente. Ramón Parellada Cuadrado

En Guatemala, el sistema burocrático funciona al revés. Pareciera que quienes deben servir a los ciudadanos están haciéndole un favor a los mismos. No debe ser, así, deben ser amables y trabajar rápidamente en cada caso pues para eso están, para ayudar y servir a los ciudadanos. Nos hemos convertido en una sociedad de trámites, licencias, certificaciones y permisos. Hemos perdido el rumbo. Esto provoca trámites engorrosos costosos, pérdida de tiempo valioso y corrupción. La corrupción surge precisamente porque los burócratas tienen el poder de acelerar o retrasar un expediente. Son monopolistas de sus sellos y firmas. Abusan impunemente de ello porque tienen la autoridad para hacerlo y nadie les puede sancionar. Es el “tortuguismo” estatal que desespera a todos y atrasa el crecimiento económico del país afectando principalmente a los más pobres.

¿Cuál es la solución ante esta terrible situación que ocurre en todas partes del mundo, pero más en países con un débil estado de Derecho como Guatemala? Aplicar el silencio administrativo en favor del ciudadano cuando el plazo para resolver un expediente o hacer un trámite venció. De esa manera, si la entidad burocrática no ha resuelto nada el ciudadano puede proceder como si el trámite o licencia que estaba esperando fuera favorable para sus propósitos. Ya no tendrán excusas los burócratas y los ciudadanos no tendrán problemas. Si algo debió haberse rechazado y no se hizo, luego se le juzgará al burócrata por incumplimiento de deberes. El asunto es que se respete ese silencio administrativo a favor del ciudadano.

A ver qué candidatos en Guatemala hablan de este tema además de reducir trámites, licencias y permisos. No puede ser que un país como el nuestro tenga tantos frenos al desarrollo y crecimiento económico causado principalmente por tantas trabas de parte del gobierno. Nos urge liberar al ciudadano para que pueda emprender cualquier negocio y realizar cualquier actividad, sin permisos ni pérdida de tiempo, siempre y cuando no afecte derechos de terceros.