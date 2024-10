Por la libertad

Tráfico: más debate

Continúo con ideas para solucionar el problema del tráfico, ya que sigo recibiendo comentarios útiles. Cada uno implica costos y beneficios. Comencemos con las propuestas menos costosas y que pueden implementarse de inmediato. Omito los nombres de quienes me las enviaron. Veamos:

Un lector me comenta que el tráfico también afecta la salud mental. Recomienda dos soluciones:

1. “¿Por qué no crear un sistema híbrido (bicicleta-autobús)? Como en grandes metrópolis. Por ejemplo: si vivo en una colonia de la Roosevelt y debo hacer 5 mandados en zona 10, 9 y 4, podría ir en bicicleta hasta la parada del bus (digamos, 3 km), subir mi bicicleta al autobús y bajarme en la Liberación. Actualmente, si salgo de algún punto de la ciudad, logro hacer un mandado en carro; en bicicleta, podrían hacerse 4 o 5. El regreso sería igual. Las ciclovías son urgentes y los autobuses deben tener espacio para bicicletas, ya sea adentro o en la parte de arriba”. Mi comentario: me parece una excelente idea. He visto autobuses con dispositivos para bicicletas al frente o atrás, así como espacios sin asientos cerca de las puertas. Se podría movilizar en bicicleta por zonas congestionadas y luego ir a lugares más remotos en autobús. Lamentablemente, nuestro sistema de transporte colectivo es muy deficiente y hay mucho que mejorar.

Muchos trabajos pueden hacerse a distancia, lo que ayudaría a que menos personas tengan que viajar diariamente.

2. “Hoy existen suficientes medios para el control de resultados en ocupaciones donde no es necesaria la presencia física (contabilidad, ventas, auditoría, sistemas, diseño gráfico, community manager, etc.)”. Mi comentario: efectivamente, muchos trabajos pueden hacerse a distancia, lo que ayudaría a que menos personas tengan que viajar diariamente. Esto podría descongestionar el tráfico. No todos los trabajos se prestan para ello, pero si alguien puede trabajar eficientemente a distancia, ¿por qué hacerlo llegar a la oficina todos los días?

Un amigo publicó en Facebook: “Cobro por carril: he pensado que arreglar el tráfico podría ser cobrar por carril. Algunos serían más baratos y los precios cambiarían con la carga vehicular. En horas pico, el cobro sería más alto, similar a como funcionan los asientos en una línea aérea. Lo que se cobre por el uso de los carriles se utilizaría por una empresa privada para darle mantenimiento a esas carreteras, como hacen las empresas de estacionamientos con sensores”. Mi comentario: esta propuesta se asemeja a la idea de cobrar por circular en calles y avenidas. Proponía usar GPS, pero ya recibí una crítica válida: sería necesario manejar datos de cada vehículo, violando la privacidad. Existe el riesgo de que dicha información caiga en malas manos, poniendo en peligro a las personas. Entonces, el cobro por carril podría ser como el del peaje. Hay que profundizar la idea.

Otra persona propuso restringir placas ciertos días, pero esto me parece una solución temporal y limitada. También recibí críticas sobre mi comentario de que el Transmetro desperdicia recursos, ya que el carril exclusivo está casi siempre vacío. ¿Por qué no cobrar derecho de uso de ese carril? Quienes llevan más prisa y consideran que su costo de oportunidad lo vale, podrían pagarlo, generando ingresos para la municipalidad, descongestionando otros carriles y utilizando mejor los recursos.

Existen muchos cuellos de botella que causan congestionamientos. Las paradas de buses o taxis están sobre un carril, causando cuellos de botella. Centros comerciales y otros edificios pueden mejorar las entradas a los mismos, para que sean más fluidas y evitar colas cerrando un carril. Y la Muni debe dejar de bloquear calles con sus retenes, ya que provocan congestionamientos innecesarios.

Hay muchas soluciones. ¿Cuáles implementaría usted primero?