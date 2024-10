Por la libertad

Tráfico: más ideas

El Transmetro desperdicia recursos valiosos, ya que podría utilizar el carril donde circula para otros vehículos.

A raíz del artículo Tráfico: problemas y soluciones, que publiqué en este medio la semana pasada, recibí varios comentarios con más ideas para resolver el problema del tráfico en Guatemala. Por considerarlo importante, comparto algunas, manteniendo en privado el nombre de quienes me las enviaron. Por espacio no caben todas, pero seguiré en otros artículos.

Siempre hay un precio de mercado que tarde o temprano se puede pagar por una propiedad.

“El transporte de carga atraviesa la ciudad por vías que ya colapsaron en su capacidad. Retomar el transporte ferroviario solucionaría este componente. Pero el Estado es muy débil en sus leyes para recuperar el derecho de vía”. Mi comentario: Se necesita fortalecer el estado de Derecho y el sistema de justicia.

“Los sistemas masivos de transporte de personas no han avanzado en la capital. El tren liviano de pasajeros de Centra Norte a Centra Sur ayudaría mucho. El Transmetro ya no es suficiente para atender la demanda. El AeroMetro que están por iniciar en la Roosevelt tampoco es una solución adecuada, ya que no tiene la capacidad necesaria. La Muni Guate indica que moverán 374 mil pasajeros diarios, y la capacidad de cada góndola es de 16 pasajeros. Haga usted sus números y verá que es imposible que se cumplan las expectativas”. Mi comentario: Parte del problema ha sido la falta de un adecuado sistema de transporte público masivo. Creo que el monopolio que tiene la Muni, otorgando permisos de rutas, debe cambiar. El Transmetro desperdicia recursos valiosos, ya que podría utilizar el carril donde circula para otros vehículos. ¿Por qué no hay inversionistas privados dispuestos a hacer una megainversión en la ciudad? ¿No será por falta de certeza jurídica en nuestras leyes? No solo las municipalidades deben invertir; también podrían hacerlo megaempresarios con sus propios fondos.

“Para construir el Anillo Metropolitano se requiere adquirir el derecho de vía. Las leyes en Guatemala no permiten al Gobierno implementar un proceso eficiente y transparente. Lamentablemente, el sector agroindustrial tiene temores bien fundados de que una nueva ley podría dar pie a abusos por parte de invasores y líderes comunitarios”. Mi comentario: La VAS, una carretera completamente privada, formaría parte de ese anillo, por lo que ya se está avanzando en la iniciativa. El tramo entre la carretera Interamericana hacia Occidente y la de San Juan fue construido por Cementos Progreso, pero no se ha terminado debido a las objeciones de la población de Xenacoj. Esto liberaría el ingreso de vehículos pesados a la ciudad por San Juan y su salida por la carretera interamericana a Occidente, y viceversa. No se necesita ninguna ley para expropiar. Recomiendo ver una película llamada Little Pink House (en español, La casa rosa). Está basada en la historia real de Susette Kelo, quien luchó contra la expropiación de su casa en New London, Connecticut, para dar paso a un proyecto de desarrollo que finalmente no se concretó. En España, están expropiando terrenos con cultivos de olivos para construir un parque de energía solar. Estas son violaciones a la propiedad privada, condición necesaria para mejorar el nivel de vida de la población. Siempre hay un precio de mercado que tarde o temprano se puede pagar por una propiedad.

“…Estamos en la ciudad rodeados de barrancos, por lo que deberíamos invertir en docenas de puentes para unir zonas de la ciudad”. Mi comentario es que se necesita mucha inversión para construir los puentes. Si se dieran las garantías suficientes y la certeza legal a los inversionistas privados, seguramente ellos lo harían, como ya lograron en varios puentes de la VAS y están haciendo en el proyecto Xochi.

Y a usted, ¿le afecta el tráfico? ¿Qué opina?