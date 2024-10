Por la libertad

Tráfico: problemas y propuestas

Todos nos quejamos del tráfico pesado en la ciudad de Guatemala, pero también lo hay en las carreteras.

Todos nos quejamos del tráfico pesado en la ciudad de Guatemala, pero también lo hay en las carreteras. Ir a Antigua se ha convertido en un calvario. El tramo entre San Antonio Suchitepéquez y Retalhuleu es terriblemente lento. Las salidas de la capital son lentísimas. Por más carriles reversibles que se coloquen, la situación no mejora. El libramiento de Chimaltenango, con todos sus problemas, liberó el paso por ese pueblo. La VAS, la primera carretera privada de Guatemala, ha sido una bendición, especialmente después de que colapsaron los puentes en Villa Nueva, a la altura de Santa Clara. El proyecto privado Xochi descongestionará el tramo de San Antonio Suchitepéquez a Retalhuleu. Pero aún falta mucho. ¿Qué puede funcionar?

Se están instalando semáforos inteligentes en la ciudad para descongestionar más rápidamente el tráfico en las horas pico. Sin embargo, parte del problema de las aglomeraciones son los cuellos de botella que existen en la ciudad. Guatemala está rodeada de barrancos y no hay muchas vías alternas dentro de ella. La municipalidad se ha encargado de cerrar cruces y ha empeorado la situación en muchos lugares, cuando lo que se necesita es más fluidez y más alternativas de conexión. Los semáforos inteligentes no servirán, si las intersecciones siguen bloqueadas por vehículos cuyos conductores no se percatan de que son los causantes del congestionamiento, al no permitir el desfogue de aquellos que tienen el semáforo en verde. Si uno ve que la calle está congestionada, no debe pasar y debe esperar como si el semáforo estuviera en rojo, evitando así bloquear a quienes tienen la vía libre.

Otro gran problema de la ciudad es la falta de un transporte público eficiente y seguro. Por ello, muchos optamos por usar automóviles. Las motos han proliferado debido a que permiten llegar más rápido que en carro a muchos lugares y son más fáciles de estacionar. Cada día se utilizan más bicicletas, pero hace falta más ciclovías y aceras en las que puedan transitar tanto peatones como ciclistas. También es necesario que los conductores sean más respetuosos y cuidadosos con quienes andan a pie o en bicicleta.

Hace años se dijo que se construiría un anillo periférico regional. Esto solucionaría enormemente el tránsito dentro de la ciudad, porque evitaría que camiones, tráileres y toda clase de vehículos que van de una carretera a otra entren a la ciudad. Se descongestionarían las principales entradas. Veo una gran oportunidad para proyectos privados, tal como ocurrió con la VAS, que unió Amatitlán con la carretera a El Salvador. Faltaría unir esta con la carretera al Atlántico y lo mismo con la de Occidente. Hay una carretera que nunca se terminó por oposición de un pueblo: Xenacoj. Esta carretera, construida por Cementos Progreso, descongestionaría mucho la ciudad, ya que uniría San Juan con la carretera a Occidente. Hoy en día se subutiliza, aunque los ciclistas entrenan allí con mucha tranquilidad porque no se ha terminado el último tramo.

La mejor solución para evitar tanto tráfico sería cobrar por el uso de calles, avenidas y carreteras. La tecnología actual permitiría que se cobrara a cada auto por kilómetro recorrido. Las tarifas variarían según el horario; en horas pico, el costo sería mayor que en horas valle. Ciertamente, esto requiere más estudio, porque se supone que los impuestos que tributamos ya incluyen un monto para calles y carreteras, etc. La gente que vive lejos de la ciudad y tiene que atravesarla para trabajar al otro lado lo pensaría dos veces o se mudaría. Los incentivos funcionan y harían que cada persona evaluara lo que más le conviene. ¿Qué opina usted?