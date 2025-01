Por la libertad

Trump: inmigración, aranceles y nacionalismo

Estados Unidos es uno de los países con los aranceles más bajos del mundo. Esto le ha permitido enriquecerse al recibir productos baratos del exterior.

El pasado lunes, 20 de marzo, Donald Trump asumió su segundo mandato como presidente de Estados Unidos de América. Muchas de las cosas que dijo las está materializando a través de órdenes ejecutivas que entran de inmediato en vigencia. Podemos estar de acuerdo con algunas de ellas y en desacuerdo con otras. Lo cierto es que los votantes estadounidenses le dieron el poder absoluto, por lo menos durante dos años, en los que no me extrañaría que se lleven a cabo muchos cambios importantes para ese gran país.

Estados Unidos de América necesita a los inmigrantes tanto como ellos necesitan nuevas y mejores oportunidades de mejora de vida.

De todos los temas que cuestiono, hay tres en particular que considero han sido mal manejados tanto por los republicanos como por los demócratas. El primero es el de la inmigración. Ambos partidos no se han dado cuenta, por presiones de los trabajadores de ese país, que deberían otorgar más visas a quienes quieren ir a trabajar. Pueden ser visas temporales con una cierta cantidad de meses o incluso años. Estados Unidos de América necesita a los inmigrantes tanto como ellos necesitan nuevas y mejores oportunidades de mejora de vida. Sería de mutuo beneficio y los inmigrantes ya no serían ilegales, sino legales. Además, cumplirían con todas las leyes del país y, como cualquier otro ciudadano americano, aportarían su trabajo a quienes lo demanden en cada estado. Tal vez habría que hacer un cambio en la legislación de la seguridad social. En vez de que ellos automáticamente reciban ese beneficio sin aportar nada a cambio, podrían tener un seguro especial para cuando se enfermen o sufran algún accidente. Si se cumplen estas condiciones, se reduciría la presión actual de la inmigración ilegal, que es lo que molesta al nuevo presidente de esa nación.

El segundo tema es el comercio internacional y los aranceles. Estados Unidos es uno de los países con los aranceles más bajos del mundo. Esto le ha permitido enriquecerse al recibir productos baratos del exterior. El consumidor estadounidense se beneficia de precios más bajos y, de esa manera, sus ingresos reales se incrementan. Sin embargo, esos países que exportan a Estados Unidos no han bajado del todo algunos de sus aranceles, y este es el punto que considero que molesta al presidente Trump. No sé si al final su determinación de incrementar aranceles a ciertos países es simplemente una estrategia para que bajen sus aranceles o si en verdad considera que debe incrementarlos porque piensa, equivocadamente, que al hacerlo Estados Unidos y su gente estarán mejor. Quiero creer lo primero; lo segundo sería hacerse daño a sí mismo. Pero si logra que los demás países del mundo también bajen sus aranceles, tanto Estados Unidos como los demás países estarán mejor gracias a un mayor comercio internacional más libre.

Finalmente, como tercer punto que me desagrada, está ese nacionalismo exacerbado que me parece innecesario. Ofender a la gente de otros países es poco prudente, ya que crea enemistades sin razón. Cambiarle el nombre del golfo de México a golfo de Estados Unidos es un puro berrinche. Ya todo el mundo conoce el golfo de México como tal y no hace falta cambiarlo. Esto solo es una pequeña muestra de arrogancia en temas sin mayor importancia que causan molestias a los afectados. Es de mal gusto y un mal vecino.

Por lo demás, creo que los estadounidenses estaban hartos de los políticos demócratas y decidieron hacer el cambio. Entre Trump y Harris, la mejor elección fue la de Trump y creo que eso favorecerá a Estados Unidos y al mundo entero por los siguientes cuatro años. El partido demócrata tendrá que reconstruirse, revisando muy bien qué cosas son verdaderamente importantes y valen la pena para que esa nación siga siendo grande y todos quieran ir a visitarla o vivir en ella.