TSE: confesión tácita de no ser independiente

Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, aceptó varios días antes presentarse al primer programa de Guatevisión cuyo fin es entrevistar a personajes relacionados con las elecciones: autoridades, candidatos, y demás. Apenas 55 minutos antes de su inicio el lunes, anunció haber cambiado de opinión, aunque ello representara no respetar su propia palabra. Las acciones de alguien dicen tanto como sus omisiones y el irrespeto a lo dicho es demoledor para quien lo hace. Solo hay una explicación: no podía responder las preguntas obvias del momento: por qué el TSE sacó de la contienda los binomios Roberto Arzú-David Pineda y Thelma Cabrera-Jordán Rodas, y readmitió a Manuel Baldizón, quien no cumple el requisito constitucional de la idoneidad.

En este 2023, el gasto en informática del TSE aumentó siete veces más, de 21 millones a 148, y no se han sabido las causas. Mario Antonio Sandoval

Debo aclarar: a ninguno de los politiqueros mencionados los creo aceptables para el país. Pero el punto es otro: el porqué de los cambios a las decisiones tomadas, sobre todo cuando la credibilidad del TSE está en vías de extinción. No ser idóneo equivale a no ser adecuado y apropiado para algo. Baldizón es un confeso en una corte estadounidense de un delito relacionado con drogas ilegales, beneficiado por fianza y pendiente de juicio, pero la decisión abre la puerta a delincuentes para ser candidatos. Si bien el concepto de idoneidad es abstracto, y por tanto con varias interpretaciones, en ninguna de ellas cabe la participación en comicios si está en juicio legal afuera del país. La interpretación de sólo serlo si fuera en Guatemala, es ridícula, absurda y muy sospechosa.

Para lograr la decisión, Palencia debió llamar a un suplente, pues solo contaba con un aliado, y entonces la logró por tres votos favorables —ella, un magistrado titular y otro suplente—. Hay demasiadas razones para dudar de la imparcialidad del TSE y sí de ser una entidad electoral hincada a los pies de Alejandro Giammattei. Estos son dos de los muchos ejemplos de partidos de adorno. VOS, lleno de tránsfugas de la UNE, fue autorizado en tres meses, pues de enero a abril del 2021 subió de tener 500 afiliados a 26,500, el mínimo; el PIN está relacionado con muy cercanos familiares de la funcionaria del TSE. Se agrega la falta de entrega de los fondos para permitir la participación de civiles encargados del necesario y también confiable conteo físico de los votos.

Al respecto del dinero necesario para asuntos informativos, Irma Palencia debe explicar por qué el ascenso de la inversión en informática, expresada en millones de quetzales. En el 2011, 11; 2015, 14 millones; en 2019, 21 millones, y ahora, 148, es decir siete veces más, y contratando a la empresa costarricense Datasys, casi desconocida. El silencio de los partidos no afectados también es sospechoso. Se entiende el de Baldizón, por beneficiarlo, pero no el de los demás, incapaces de ver siquiera un poco más allá y por ello colocándose en riesgo de ser eliminados también. Esas bocas calladas sorprenden a cualquiera, pues autorizados y todo, pueden eliminarlos. Quienes participen dependerán de la ley, sino del acatamiento de las órdenes recibidas por el TSE.