Un día sin auto

El pasado domingo se celebró el “Día Mundial Sin Auto” en Quetzaltenango. Me parece que es una actividad importante para llamar la atención de todos para cuidar mejor a quienes nos movilizamos de un lugar a otro en bicicleta o a pie en forma segura. Aclaro que la actividad no pretendía, a mi juicio, eliminar los autos. Necesitamos todo tipo de transporte para movilizar personas y productos.

Para movilizarse dentro de las diferentes zonas de la ciudad hacen falta más ciclovías bien hechas y señalizadas así como aceras libres de obstáculos. Ramón Parellada

La actividad pretendía hacer más seguro, rápido y amigable a los peatones y los ciclistas el movilizarse de un sitio a otro. En muchos lugares no existen ni aceras para que la gente que va a pie pueda ir segura. Hay lugares donde, por lo estrecho de la carretera, se eliminaron las aceras y son sitios peligrosos para los peatones. Otro tema importante es el cruce de calles y avenidas donde hay pasos de cebra. Cada día más gente toma conciencia de respetar al peatón en estos pasos, pero aún falta mucho, pues veo que hay conductores que no paran. El peatón es la prioridad donde el paso de cebra se encuentre.

Existe una tendencia a nivel mundial de utilizar bicicletas en muchos lugares, dado el tráfico que existe en ciertas horas y la falta de espacios para estacionamientos. Con bicicleta, en muchas ciudades, se llega antes que en carro. Hay veces que moverme cuatro cuadras en carro en la zona 10 me toma una hora. En bicicleta no tendría que perder ese valioso tiempo.

Existen algunas ciclovías, pero son insuficientes. En las ciclovías de la Avenida de Las Américas y de La Reforma uno encuentra peatones en todo momento. Igual, el ciclista debe ir con cuidado, ya que la prioridad la lleva el peatón. Falta que estos lugares estén adecuadamente rotulados, indicando que van peatones y bicicletas, como en otros países. Esto es solo el comienzo, para movilizarse dentro de las diferentes zonas de la ciudad hacen falta más ciclovías bien hechas y señalizadas, así como aceras libres de obstáculos. Las ciclovías están invadidas por los que van en motocicleta y, por supuesto, no faltan los conductores de los vehículos que la usan de estacionamiento.

Para que exista más movilidad en bicicleta, así como a pie, se deben hacer más ciclovías y aceras, a modo de evitar accidentes. En Guatemala mueren seis personas a diario por accidentes automovilísticos de toda clase, entre colisiones y atropellados. Es una enorme cifra que no debería existir si las carreteras estuvieran bien hechas y rotuladas, con sus aceras, ciclovías y espacios adecuados para los peatones y bicicletas. Con la bicicleta se podrá reducir el tránsito de vehículos y reducir accidentes. Un reto para aumentar la movilidad a pie y en bicicleta es evitar los asaltos. Tanto los peatones como los ciclistas son víctimas fáciles de los asaltantes.

Andar en bicicleta no necesariamente es para todos, pero considero que la gran mayoría puede hacerlo si encuentra una ventaja en ello. Yo lo encuentro ventajoso porque me ahorra tiempo entre la oficina y mi casa u otros lugares cercanos donde debo movilizarme. Para no llegar sudado existen hoy las bicicletas con motor, donde uno pedalea pero no hace el esfuerzo que se requiere en las subidas como en una bicicleta normal. El asunto es que al andar en bicicleta uno está activo, economiza recursos, ahorra tiempo y no genera humo.

Un tema que está volviéndose también importante es el de parqueos seguros para bicicletas en oficinas, edificios, centros comerciales, tiendas, restaurantes y en todos sitios. Esta tendencia es irreversible y considero que viene con fuerza. En fin, la actividad del “Día Sin Auto” nos llama la atención para hacer más amigables las ciudades para los peatones y ciclistas con todas sus ventajas.