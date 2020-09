Una elegante defensa a Trump y sus acciones

Como anuncié el lunes pasado, hoy comento la entrevista a Lincoln Díaz Balart, un exsenador republicano cubano-americano de hueso colorado, para conocer sus puntos de vista acerca del accionar de Donald Trump y del resultado de las elecciones de noviembre. Se trata de alguien a quienes los centroamericanos le deben la emisión de la ley para solucionar la situación de 300 mil de ellos, hace 23 años. Su padre tuvo relación cercana con Fidel Castro y lo denunció tanto en Cuba como en Estados Unidos, y él junto con sus hermanos han tenido una larga carrera política, por lo cual sus criterios son muy atendibles, como elegante y serena es su manera de responder a las preguntas, en lo cual se parece a la anterior entrevistada, Ana María Aponte, nacida en Puerto Rico, representante del grupo político demócrata.

El sur de la Florida ha sido republicano. Uno de los más importantes líderes cubano-americanos comenta sobre los comicios. Mario Antonio Sandoval

Las explicaciones de Díaz-Balart acerca de las acciones de Trump tienen la lógica republicana. Los demócratas, dice, apoyan una política de enviar votos por correo a todos los ciudadanos, aun quienes no lo han solicitado, y por ello hay peligro de manipulación. Cuando hablamos, el mandatario no había sugerido ir a votar dos veces, por lo cual la Casa Blanca denunció mala intención periodística al “sacar de contexto”. Por mi experiencia, las aclaraciones a palabras presidenciales se hacen para tratar de borrar el efecto de palabras no meditadas. El entrevistado está seguro de una victoria oficialista, pero admite un problema a lo ocurrido en todo Estados Unidos a causa de la pandemia, aunque considera valientes las acciones del presidente al inicio de la crisis, gracias a las cuales se salvaron miles de vidas.

En un breve resumen de la conversación, el ascenso de Trump en las encuestas se debe, señala Díaz-Balart, al temor ciudadano por la violencia en las manifestaciones. Los republicanos están claramente identificados con las fuerzas del orden y la seguridad ciudadana. La escogencia de Biden, a quien califica de débil, es resultado del temor del establismment demócrata a una candidatura de Sanders. La candidata Harris no le agregará votos a ese binomio, porque los ciudadanos votan para apoyar al candidato a presidente, no al vicepresidente. Respecto a la separación de familias de indocumentados en la frontera sur, balancea el hecho con el mayor número de casos en tiempo de Obama. Estados Unidos combatirá la corrupción en América Latina, y por eso los corruptos del continente deben estar preocupados.

A mi juicio, los republicanos tienen hoy una unión mayor a la de los demócratas. Por eso es importante la frase dirigida a aliados y adversarios del país: Trump actuará solo cuando sea beneficioso para su país, un señalamiento muy en tono con la vieja frase política según la cual los imperios no tienen amigos, sino intereses. En estos países debe estar claro, sobre todo en quienes en el istmo están ideológicamente colocados a su vera, o del lado de los críticos de sus acciones, así como aquellos sin un interés en cualquiera de los dos contendientes. Para lograr la acción de Estados Unidos en cualquier tema, se le deben presentar ideas de su interés. Seguirá siendo un error craso confiar ciegamente en el apoyo estadounidense y olvidar cómo esos intereses en la región cambian según cambien en el resto del mundo.

Las entrevistas a ambos integrantes de los partidos Demócrata y Republicano afianzaron las creencias de todo aquel interesado en la política internacional y la influencia estadounidense en el mundo. Es necesario entender la poca importancia otorgada por Washington a la zona centroamericana y a cada país en lo individual. Los dos entrevistados demostraron su experiencia política en la forma adecuada de responder. Díaz-Balart no comparte el estilo de Trump, pero señala ser efectivo en sus seguidores aunque sea políticamente incorrecto. Busca la reelección y actuará para lograrla a toda costa. El estilo de Biden es distinto pero al mismo tiempo se le considera poco dinámico. Faltan 57 días para la elección y por eso mi amigo Roberto Argüello me apoyará para repetir este ejercicio periodístico con otros expertos de ambos partidos.