Urge puente y carretera de Lo de Reyes

Van a cumplirse 12 años de que la tormenta Agatha en mayo del 2010 provocó daños en el país. Además de la muerte de 152 personas y más de un centenar de desaparecidos, provocó problemas en la infraestructura vial. Baja Verapaz fue de los departamentos con más daños, tres puentes principales sobre el río Motagua fueron destruidos: Concuá, Lo de Reyes y La Canoa. Impresiona la indolencia estatal para la reconstrucción de estos puentes. La solución para el puente de Concuá sobre la ruta Nacional 5 fue la colocación de un puente Bailey, que hasta la fecha aún está en servicio. Con el proyecto de Ampliación y Mejoramiento de la Ruta Nacional 5 se principió a construir este puente, por problemas legales de la compañía Topsa, encargada del proyecto, únicamente quedó montada la estructura de hierro. Mientras la situación contractual no se solvente, la estructura sigue deteriorándose y los vehículos continúan transitando sobre el improvisado puente colocado de emergencia.

Quinto presidente que ofrece reconstruir el puente de Lo de Reyes, indicando que estos lugares han sido olvidados. Samuel Reyes Gómez

La semana pasada, el presidente de la República inauguró el puente de La Canoa, otro puente importante para la carretera Salamá–La Canoa–Guatemala, que permite la fluidez vehicular en este importante tramo. Tuvieron que pasar casi 12 años para que volviera a construirse. Podemos imaginarnos la serie problemática de comunicación para las 33 comunidades del área durante todos esos años.

El puente de Lo de Reyes quedó en el olvido. Y es que su historia es caótica… Cuando se construyó por primera vez, se realizaron malos cálculos y no alcanzó para completarlo, faltaron casi cinco metros para llegar al aproche del lado de Chuarrancho, y el puente quedó en el aire. Aprovechando el escaso caudal del Motagua, en el verano, se transitaba dentro del mismo, teniéndose únicamente unas guías en los laterales para saber que uno iba conduciendo bien. Daba cólera ver hacia arriba esa construcción inconclusa cuando uno atravesaba el río, arriesgándose a ser arrastrado. Pasaron varios años así, y en la aproximación de la campaña electoral, se logró concluir el puente, el que se disfrutó durante el verano 2009-2010. Pero la alegría duro poco, en el 2010 la tormenta Agatha lo destruyó. Cuando se hace el recuento de los daños de esta tormenta, el puente no fue priorizado para su reconstrucción, pues según las autoridades de Caminos “el puente nunca existió”, debido a que no fue el Ministerio de Comunicaciones quien lo ejecutó y no fue registrado en los mapas nacionales. En los últimos veranos, la Municipalidad de El Chol coloca una plataforma de camión, y sobre esta pasan los vehículos. Se necesita cálculo para no caer al río, pues solo está la plataforma, sin un barandal. Así que desde el 2010 solo es transitable en verano. Este puente, ante la problemática legal del proyecto de Ampliación y Remodelación de la Ruta Nacional 5 se vuelve estratégico, ya que permite unir a El Chol con Chuarrancho y de esta manera acceder al entronque de la carretera Salamá-La Canoa-Guatemala. Para ello es necesario también ejecutar el proyecto la Rehabilitación y Mejoramiento de la Ruta RD-BVE-19 El Chol a Lo de Reyes (río Motagua).

En esta visita del presidente a la región, en la inauguración del puente de La Canoa, el alcalde de El Chol, Enrique Milián Pérez, se le acercó para indicarle que el puente de Lo de Reyes también tiene más de 10 años esperando su construcción, a lo que el presidente respondió que lo construirá, dándole órdenes en ese momento al ministro de Comunicaciones para que proceda. Es el quinto presidente que ofrece esta obra tan importante para el área. Ojalá que este sí cumpla. Pues prometer cuando se está ante una muchedumbre para ganar aplausos es fácil, pero cumplir es otra historia… aún faltan trabajos en la carretera Salamá-La Canoa-Guatemala, pero ya está inaugurada.