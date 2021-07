Vacuna para todos los que quieren aplicársela

Gracias a las donaciones de países amigos, Guatemala en estos momentos cuenta con un inventario de vacunas que permitiría vacunar un buen porcentaje de personas, a las ya recibidas en donación por Israel, India, México y EEUU, y las compradas, se recibieron la semana pasada 3 millones de vacunas donadas por EEUU, México ha ofrecido donar en los próximos días 150,000, y España 200,000. Mediante el mecanismo Covax también se recibirán próximamente más vacunas y esperamos que Rusia también cumpla con por lo menos las vacunas ya pagadas. El problema que ahora tiene el gobierno es la administración de estas vacunas, pues a pesar de los esfuerzos manifiestos que se han realizado, el ritmo de vacunación es aún lento, por lo que es un proceso que debe agilizarse, deben abrirse más centros de vacunación y aceptar bajo control la ayuda de la iniciativa privada como ya sucedió con el centro establecido en Oakland Mall y en la explanada Cardales Cayalá.

El problema ahora no es el inventario de vacunas, sino que no hay suficientes personas registradas. Samuel Reyes

Estoy de acuerdo con la opinión de Jorge Jacobs en este mismo diario del 23 de junio en donde él propone que se debe abrir ya la vacunación para todos los adultos que se quieran vacunar. Sin embargo, debe tenerse cuidado en realizar una buena gestión; si no, puede salirse de control. Considero, que lo que realmente debe abrirse para todos es el registro, pues el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene el problema de que la cantidad de personas registradas es baja. Las personas que realmente desean vacunarse deberán buscar la forma de registrarse, el proceso en realidad es sencillo y quienes desean hacerlo, si no saben cómo, pueden buscar la ayuda necesaria, el registro puede realizarse incluso en el teléfono celular. El MSPAS deberá delegar a un equipo reducido la decisión de a quienes convocar, respetando los criterios establecidos, por fases y rangos de edad, pero al no tener suficientes inscritos en una fase y rango pasar al siguiente de inmediato, para ello debe realizarse un análisis rápido y real para no saturar los centros de vacunación. Además, debe explicarse a la población la importancia de registrarse y cómo será el mecanismo a utilizar.

De inmediato hacer una campaña más agresiva para promover la vacunación, ya que el porcentaje de personas que no quieren vacunarse es aún alto, como lo expresó un amigo la contraposición “Ciencia – Creencia” puede hacer la diferencia y provocar estragos en la población. Las vacunas pasaron rigurosos procesos de validación y hay datos que muestran la eficacia de cada una de ellas y por primera vez en la historia contamos con una gama de vacunas para la misma enfermedad. Si no tuvimos problemas de tuberculosis, sarampión, tos ferina, poliomielitis lo más probable es que nuestros padres tuvieron la responsabilidad de vacunarnos, sin preguntar qué compañía la había producido.

Stephen Harmon, miembro de la megaiglesia Hillsong, murió después de luchar con la enfermedad durante un mes y de haberse rehusado a administrase la vacuna e inclusive haberse burlado de la misma. Un paciente de 40 años en un hospital de Inglaterra confiesa que su peor error fue no haberse vacunado, lo confiesa estando ya entubado, estado en el que la probabilidad de sobrevivir es bastante baja. Por el contrario, tenemos ejemplos cercanos de familiares y amigos que aun con solo la primera dosis sobrevivieron a la enfermedad.

El gobierno con responsabilidad, después de almacenar y asegurar la segunda dosis, debe de aplicar el inventario proporcional a la primera dosis a quienes quieran vacunarse y los que no quieran vacunarse les invito a asesorarse y tomar su decisión lo más pronto posible, no deben esperar a que el virus se ensañe con su cuerpo. Esta decisión al mismo tiempo contribuirá a lograr la inmunidad colectiva.