por la libertad

Venezuela: otro fraude descarado

Aunque el régimen confisque y destruya las actas, no importa, ya están subidas y el mundo lo sabe.

El domingo pasado se llevaron a cabo unas elecciones generales en Venezuela, en la que el régimen dictatorial e ilegítimo de Maduro perdió abrumadoramente contra el candidato opositor Eduardo González. En realidad, González corrió apoyado por María Corina Machado, quien es la líder de la oposición pero a quien le fue impedida su participación por parte del régimen. Los resultados oficiales dictados por las fuerzas militares de Maduro y repetidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de un supuesto “hackeo” de la información y mucha incertidumbre, le otorgó la victoria a Nicolás Maduro, con el 51.2% de los votos, frente al 44.2% del principal candidato opositor, Edmundo González.

Utilizan el “socialismo del siglo XXI” para justificar sus acciones, pero en realidad son unos mafiosos delincuentes con poder.

Lo más sorprendente de todo esto es lo que no se esperaba Maduro y su régimen tirano y represivo. María Corina Machado y su equipo de campaña trabajaron muy bien, logrando juntar el 81.21% de las actas digitalizadas al día de ayer, dando los siguientes resultados: 67% de los votos para Edmundo González y 30% de los votos para Nicolás Maduro. Una victoria contundente que todo el mundo ha logrado ver a través de redes sociales y medios que han logrado trasmitir lo que ocurre en Venezuela a pesar de todo lo que ha hecho el régimen para impedirlo. Una amiga venezolana lo explicó muy bien en un chat y reproduzco sus palabras: “Muchos de oposición la criticaron (a María Corina Machado) por ir a unas elecciones fraudulentas porque “legitimaría” al régimen. Lo que no contaron fue que lo hizo sabiendo lo que ellos iban a hacer, se preparó y los desenmascaró ante el mundo entero. En 24 horas tenía el 73% de las actas digitalizadas y subidas a un portal y ya hoy a menos de 48 horas tiene el 80% de las actas físicas y digitalizadas. El CNE hoy en día no ha publicado las actas en su página por “un hackeo”. Aunque el régimen confisque y destruya las actas, no importa, ya están subidas y el mundo lo sabe. De ahí la ira que tienen que ya hoy la quieran presa, pero aún si lo hacen ella ya demostró lo que quería. Jugada maestra”.

La Organización de Estados Americanos (OEA) emitió un comunicado desconociendo los resultados anunciados por el CNE que proclaman ganador a Nicolás Maduro. El comunicado completo se puede leer aquí: Informe-al-SG-sobre-Elecciones-Venezuela-2024-30-de-julio-para-distribuir-(1).pdf (oas.org)

Los venezolanos están protestando en las calles de su país, han botado estatuas de Chávez y Maduro, quemado carteles de Maduro y siguen protestando por que se respete el cambio. Quieren acabar con esa dictadura represiva y criminal. Ya van varios muertos, pues el régimen represivo ya dictó órdenes de captura y está persiguiendo a los líderes opositores para meterlos presos y posiblemente torturarlos y callarlos. Lo que no cuentan es que la mayoría de los países han visto esta farsa tan burda y descomunal que será difícil ocultarla. Solo porque el régimen tiene las armas y la fuerza es que pueden mantenerse en el poder y las usan contra sus propios ciudadanos. Esa represión ha hecho que Venezuela, un país con aproximadamente 30 millones de habitantes, tenga fuera de sus fronteras a casi 8 millones que han emigrado. Un régimen que además de la represión brutal arbitraria ha confiscado propiedades, empresas, perseguido a empresarios y opositores políticos, destruido el valor de su moneda y principales empresas productoras y empobrecido a la mayoría de los venezolanos, menos a los que gobiernan y tienen el poder. Utilizan el “socialismo del siglo XXI” para justificar sus acciones, pero en realidad son unos mafiosos delincuentes con poder. Espero que caigan pronto. ¡Viva Venezuela libre!