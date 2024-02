Violencia contra la mujer y antisemitismo

El 7 de octubre del año 2023 marcó un evento significativo que no se repetía desde la Segunda Guerra Mundial y el holocausto provocado por los nazis. “Hamas”, la organización palestina islámica extrema, masacró en menos de un día a 1,400 personas. Hombres, mujeres, niños y ancianos murieron con extrema violencia; torturados, quemados, mutilados y un increíble número de mujeres violadas. También se contabilizaron más de 3,500 heridos y 120 personas secuestradas, quienes aún hoy en día, casi tres meses después del evento, una buena parte sigue secuestrada y, según publicaciones de la misma organización en Telegram, continúan siendo torturadas y violadas, encerradas en condiciones infrahumanas en los túneles subterráneos que han construido desde hace años para atacar a Israel. La razón del ataque según palabras de los propios dirigentes de Hamas “el objetivo es la eliminación de cualquier judío que habite esta área, antiguo Levante, Canaán, Peshet (Palestina), hoy Israel”.

Independientemente de qué lado del conflicto se encuentre cualquier persona civilizada, creo que hay algo que todos deberíamos tener en común, y es el concepto de que la violación y el abuso sexual no son una estrategia de guerra. Sergio Ralón

Particularmente, este ataque que no ha sido nada nuevo a lo largo de la historia en este conflicto árabe-judío, pero sí fue la extrema violencia. Con la ayuda de la tecnología actual, los perpetradores grabaron con cámaras GoPro toda la masacre para subirla después a las redes sociales, tales como Telegram, que son más liberales en publicaciones sin limitaciones. Así el mundo conoció lo que Israel desde hace años ha venido cantando desde hace tiempo: “Hamas es una entidad extremista que lamentablemente representa a un buen grupo de árabes palestinos que no tienen la menor intención de pactar la paz con Israel”, su eslogan “del río al mar la tierra será libre”, básicamente significa una Palestina judenfrei (libre de judíos), donde la cultura de odio y apartheid es parte propia de su futuro ideal estado palestino.

Las grabaciones y toda la información forense recolectadas demostraron otra realidad: la violencia contra las mujeres fue increíblemente extrema. La violación y abuso sexual fue un común denominador que los palestinos de Hamas realizaron a las mujeres israelitas.

Independientemente de qué lado del conflicto se encuentre cualquier persona civilizada, de la misma manera sin importar cuál sea su tendencia de izquierda o derecha, creo que hay algo que todos deberíamos de tener en común: el concepto de que la violación y el abuso sexual no es una estrategia de guerra. Todos estudiamos y aún hoy en día leemos con absoluta consternación el comportamiento del ejército rojo con las mujeres alemanas en 1945, y nos es difícil creer que un grupo utilice la violación como medio de humillación y denigración en un conflicto armado.

Pero más impresionante ha sido hoy en día el silencio mundial y local de las organizaciones que protegen a las mujeres en pronunciarse en contra de este evento. ONU Mujeres, Cruz Roja y la mayoría de las organizaciones no gubernamentales, principalmente con base europea, a la fecha no han realizado declaración alguna condenando la violación de las mujeres israelíes. ¿Es simplemente porque son judías? ¿Estamos siendo testigos de que el mundo no aprendió con la historia lo que dejó el Holocausto y el antisemitismo? ¿Será porque muchas de estas organizaciones el financiamiento proviene de estructuras asociadas a la población islámica extremista?

Como guatemaltecos que crecimos durante el conflicto armado, fuimos testigos de las víctimas, y nos indigna saber que situaciones así se dieron en nuestro suelo querido. Poco a poco la memoria histórica ha enseñado a las nuevas generaciones que la violencia sistemática en contra de las mujeres en el evento armado es una vergüenza en nuestra historia. ¿Por qué ahora, viéndolo reflejado en las pobres jóvenes israelíes víctimas de esta aberración los guatemaltecos y guatemaltecas no se han pronunciado repudiando esta situación?

Hoy, al llegar a tu casa, al ver a tu esposa, a tus hijas, pregúntate: ¿De qué lado de la historia estarías?

¿Crees realmente que los supuestos guerreros de la libertad tienen el derecho de violar a tu esposa e hijas porque están peleando con el objetivo de lograr su propio estado libre de judíos?

¿De qué lado de la historia estás ahora, querido lector? ¿De qué lado de la historia estarías en la Europa nazi en 1945?

*Cirujano mastólogo, de combate, voluntario en el Ejército de Israel