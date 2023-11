“¡Viva la Libertad, Carajo!” Milei

El domingo pasado, Javier Milei arrasó contundentemente en la segunda vuelta de las elecciones en Argentina, al obtener el 56% de los votos derrotando al peronista Sergio Massa, que obtuvo el 44%. Ha sido el triunfo de una persona que ha dicho con claridad y sin pelos en la lengua que el problema de la crisis argentina radica en el gobierno, en su excesiva burocracia y gasto público, regulaciones, impuestos, ministerios, intervenciones y malos manejos de las políticas monetarias. La propuesta de Milei es recuperar la economía reduciendo el gasto público, eliminando impuestos y regulaciones, abriendo el comercio exterior, defendiendo la propiedad privada y dolarizando la economía.

Tan solo se supo la noticia de que Milei había ganado, las bolsas de valores incrementaron inmediatamente en más del 22%. Un incremento no ocurrido en décadas que demuestran confianza por las medidas económicas que Milei ha propuesto para rescatar a una Argentina sumida en una crisis terrible con una inflación anual que ronda el 140%, un déficit fiscal primario del 3% del PIB y total incluyendo intereses que supera el 5% del PIB, una deuda máxima histórica del gobierno que supera los US$400,000 millones, tasas de interés de política monetaria del 133%, un Banco Central en bancarrota con reservas netas negativas de US$12,000 millones, mercados cambiarios distorsionados y controlados, tipo de cambio real e informal del doble del oficial, una pobreza general superando el 40%. Los argentinos de a pie han sufrido la pérdida de sus ingresos aceleradamente. El voto se debió no tanto a que la gente crea en la totalidad de las medidas liberales de Milei como en el hartazgo de una situación que debe cambiar y que no esperan que el peronismo pueda superar, ya que por fin mucha gente se ha dado cuenta de que han sido los culpables de esta caótica situación. Otro ejemplo más de que el socialismo empobrece a sus habitantes no mejora su nivel de vida. Podrán hablar muy al corazón de las personas, pero ignoran las verdaderas medidas económicas que crean riqueza para todos. Por ello, las dan por hecho y la destruyen.

Si bien Milei se describe como anarcocapitalista, hay muchas cosas que tendrá que ir balanceando, ya que va a gobernar con el apoyo de Macri y Bullrich, y no necesariamente tendrá el apoyo en todo. Posiblemente sí logre algo de lo que ha propuesto, aunque tendrá un Congreso en contra que podría frenarle algunas de sus propuestas, dado que la mayoría es del peronismo, los sindicatos, ciertos movimientos sociales y la izquierda de todos colores en general.

Si Milei logra llegar a abrir el Comercio Exterior, defender la propiedad privada sin excepción, dolarizar, cerrar el Banco Central, reducir impuestos y regulaciones, y reducir, sobre todo, el enorme gasto público, Argentina comenzará de inmediato a crecer y generar riqueza de una manera como no lo han visto antes. Estas políticas son tan importantes para Argentina como para el resto de los países del mundo.

Guatemala bien haría por ir por ese sendero de la prosperidad. Si los gobernantes de izquierda fueran inteligentes, optarían por no tocar la economía libre, por reducir el gasto público y dejar mayor libertad en la vida de los ciudadanos para que ellos manejen sus propios destinos. El problema de la izquierda es que se dejan llevar por el corazón pero no por la razón y las evidencias. Las economías de mercado libre son las que generan riqueza. Las socialistas la consumen. Y más allá que la propia evidencia, el fundamento de los liberales y libertarios es la libertad misma en la que no se quiere limitar los proyectos de vida de cada uno de lo habitantes del país.