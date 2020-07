En estos meses de confinamiento en los que las reuniones públicas no han sido posibles, sobre todo las académicas, la cantidad de webinars ha aumentado exponencialmente, supliendo las mismas, proporcionándonos variadas oportunidades para aumentar nuestros conocimientos sobre temas diversos, permitiendo interactividad entre el conferencista y los participantes. Se dan en tiempo real, con fecha y horarios específico. Es posible participar desde cualquier ordenador conectado a Internet: computadora o teléfono móvil en el que se haya cargado un software específico, o que se la haya introducido una clave de acceso que permita la conexión con la aplicación del conferencista. Hoy día es posible participar por medios sociales: Facebook, You Tube, Instagram o por medio de plataformas de comunicación como Zoom, Teams, Webex, Skype, Facetime, Meet, Hangouts, etc.

Los webinar son un tipo de evento que nacieron en los años 1990 para realizar reuniones por medio de internet de una forma sencilla y accesible. Inicialmente se diseñó para grupos reducidos de participantes, enfocados para reuniones internas. En la actualidad se utilizan para conectar grupos grandes de personas con intereses similares. Como cualquier evento presencial el conferencista habla en vivo a la audiencia y los participantes tienen la posibilidad de hacer preguntas, comentar, y escuchar lo que los demás asistentes dicen, en tiempo real. A diferencia de un Webcast, conferencia en la que el conferencista habla y los demás solo escuchan, y de los podcast que son audios o videos pregrabados. ¿Que necesitamos para participar en un webinar? un ordenador conectado a Internet, bocinas para poder escuchar de preferencia diadema para evitar el ruido externo y micrófono para poder hablar, en caso de no contar con micrófono puedes participar a través de mensajes de texto. Aunque hay webinars muy exclusivos con costo, impartidos por algún personaje reconocido o son parte de un curso en línea, casi siempre son gratuitos, pues se busca atraer prospectos y líderes.

La palabra webinar es un neologismo derivado de las palabras “web” y “seminario”. Es por tanto un seminario impartido en línea. Se trasmite por internet siendo una conferencia, taller o seminario. Debe tener un enfoque educativo y práctico. Los avances tecnológicos han proporcionado a los webinars amplias y nuevas posibilidades, por lo que en la actualidad están consideradas como herramientas de comunicación imprescindibles para compartir conocimientos y experiencias con una audiencia dispersa muy eficientemente. Están además convirtiéndose en una herramienta de mercadeo efectiva para conectar al cliente con el concepto principal que las empresas manejan. Sin embargo no deben confundirse con un “evento virtual”, que también están poniéndose en moda, pues estos últimos van más allá de un web meeting al ser la combinación de varias herramientas en línea, los webinars en este caso son solo una porción de las experiencias que vivirán los participantes, pues este deberá tener muchos elementos para recrear situaciones reales en un entorno online, en donde los asistentes pueden visitar ferias virtuales, chatear en tiempo real, asistir a aulas virtuales, a seminarios en vivo, conferencias magnas, etc. Las Universidades están hoy día, muy activas en la organización de webinars, siendo una valiosa oportunidad de aprendizaje, pues los profesores desean darse a conocer y que mejor que trasladando sus conocimientos a distancia en vivo. En este tipo de conferencias, la asistencia puede ser masiva, por lo que se convierte en una vitrina pública académica. Aprovechemos esta forma de capacitación y aumentemos nuestros conocimientos y competencias, pues la gama de webinars que se ofrece es variopinta, exquisita y de calidad.