Ya no generemos más incertidumbre

En mis dos artículos anteriores he expresado mi sentir y pensar sobre los dos partidos y candidatos que tendrán que ir a una segunda vuelta. Ninguno me gusta, pero según nuestras leyes son a quienes les corresponde participar en la segunda vuelta para definir quién gobernará durante los próximos cuatro años. Acepto y pienso que no debemos generar más incertidumbre en todo este tortuoso proceso electoral. Vivimos en una República que se basa en el cumplimiento de las leyes plenamente establecidas, con todo y sus defectos, pero así es. Tenemos un sistema de división de poderes que es imperfecto y tiene el problema de la politización de este. Esto debe mejorarse, pero así es como está ahora.

La segunda vuelta debe llevarse a cabo el 20 de agosto y esta fecha no puede ni debe modificarse. Ramón Parellada

Entiendo que en el distrito central hubiera una duda razonable en cuanto a los votos, debido al problema causado por la caída del sistema de cómputo y la mala custodia de las actas y votos. Entiendo la resolución de la CC (Corte de Constitucionalidad) al respecto, pero ya se verificó y no hubo nada anómalo. Sí hay algunas actas con errores, pero al final nada demuestra manipuleo ni fraude, y si se eliminan los votos donde hay duda, los ganadores siguen siendo los mismos. Por lo tanto, de acuerdo con la CSJ (Corte Suprema de Justicia), lo que toca ahora es que el TSE (Tribunal Supremo Electoral) confirme los candidatos que pasarán a la segunda vuelta. Pienso que por más impugnaciones que puedan aparecer, los resultados no van a cambiar, no al menos para definir los candidatos del binomio presidencial de la República.

La segunda vuelta debe llevarse a cabo el 20 de agosto y esta fecha no puede ni debe modificarse. Tocará votar por Sandra Torres, de UNE, versus Bernardo Arévalo, de Semilla. Como mencioné, no voté por ellos en la primera vuelta y considero que sus propuestas no son las que van a sacar adelante a este país. Tampoco creo que sus equipos de trabajo tienen claro cómo hacer próspera a Guatemala y veo en alguno mucha hostilidad contra los empresarios. Sin embargo, de acuerdo con nuestras leyes, a ellos les toca pasar a segunda vuelta.

Al escribir este artículo, el TSE aún no había oficializado los resultados de los dos binomios presidenciales que pasarán a segunda vuelta. Esto está causando incertidumbre y ya no necesitamos más. Parte de esta incertidumbre es que nuestras leyes son ambiguas en muchos aspectos. Se tendrá que trabajar para afinarlas y eliminar toda esa inestabilidad que nos ha causado la Ley Electoral y de Partidos Políticos en cuanto a nuestras elecciones. También debemos trabajar en disminuir la politización de la elección de jueces y magistrados, tanto de la CSJ como de la CC, para garantizar la verdadera división de poderes.

Debemos entender que las leyes están hechas para todos. Se le atribuye a Benito Juárez, aunque no está comprobado, la famosa frase que reza: “Para mis amigos, todo; para mis enemigos, la Ley”. En cierto modo, las leyes se hacen para que todos, sin excepción, las cumplamos. No es justo que una no se aplique parejo para todos. Si hablamos de igualdad en algo, la única y más importante que debe prevalecer es la igualdad ante la ley. A todos se les debe medir con la misma vara y nadie debe ser una excepción. Ninguno puede estar por encima de la ley. Es mi sentir que este proceso electoral ha sido distorsionado con permitir candidatos y partidos políticos, me gusten o no, que luego son sacados de la contienda. No se trata de si me agradan o no, se trata de seguir las reglas del juego que han sido establecidas de antemano. NO podemos cambiarlas a medio partido. Y es precisamente esto lo que siento al ver todo lo que ha pasado y sigue pasando con este proceso electoral.