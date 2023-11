Apología a la prensa

Mario Bunge afirma: “El contractualismo no es para el buen Samaritano ni para Don Quijote… en otras palabras, está diseñado para los poderosos que tienen una piedra en el corazón”. Democracia Integral, p.191.

Los acontecimientos sucedidos en la tercera semana de noviembre de 2023 en Guatemala nos hacen ver que la democracia no tendrá posibilidades de sobrevivir mientras el antagonismo social, propuestas jurídicas opuestas y criterios antagónicos de la Constitución sean divergentes.

Triste es decirlo: el talante ético de una protesta y su resistencia no es interés en un pueblo cuyos valores son encontrados, sin ideales o fines obligatorios que comprometan el estado de violencia contra la prensa. Último bastión genuino de la democracia.

Las instancias jerárquico-burocráticas para restaurar un orden social se descalifican en la medida que persiguen desde una perspectiva tendente al futuro y una actitud centralista de bloque ensimismada en su autosuficiencia en medio de la duda colectiva.

Guatemala vive una coexistencia solo aparentemente pacífica, sin una participación cooperativa de aquellos que pueden y deben hacerlo.

La acción de intercambio de información e interpelación mutua deviene de columnistas responsables, de la página editorial y el inescrutable destino de la libertad de expresión, y no de libertinaje.

El fracaso bilateral de las partes en cuestión a puerta cerrada, sin participación de la prensa, implica un silencio sistemático, manipulación de la verdad y vacíos sugerentes para crear una coacción a la libertad de expresión en medio de la polémica, como caracteriza a los periodistas, que están en un diálogo continuo con la realidad de la que son parte.

Debe recordarse que según la Constitución Política de la República de Guatemala… Artículo 35. – Libertad de emisión del pensamiento, “Los propietarios de los medios de comunicación social deberán proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros, a través de la contratación de seguros de vida”.

La Corte de Constitucionalidad afirma: “Esta disposición debe preservarse a ultranza en cuanto garantiza la difusión de las ideas y no puede ser objeto de ninguna matización” Gaceta No. 47, expediente No. 1270-96, página No. 23, sentencia: 17-02-98.

Advierte la misma Corte: “…pues la libertad de emisión del pensamiento es garantía general, de observancia obligatoria para gobernantes y gobernados”. Gaceta No. 10, expediente 271-88, página No. 55, sentencia: 06-10-88. Véase: – Gaceta No. 56, expediente No. 1207-99, página No. 382, sentencia: 26- 04-00. – Gaceta No. 22, expediente No. 165-91, página No. 11, sentencia: 10-12- 91.

Necesitamos un diálogo entre los que compartimos la misma comunidad, estudiamos o trabajamos en la misma universidad, y un diálogo interno que se produce en la mente y corazón, reconociendo la pluralidad de criterio. La prensa y no otros medios son el foco de una cultura de paz.