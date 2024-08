Escenario de Vida

Rechazo a la violencia de Maduro en Venezuela

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de dicho país, aún no ha presentado las actas electorales, lo que es inquietante y deja mucho qué pensar.

Escribo este artículo sobre Venezuela por encontrarme sumamente consternada por el abuso que se está cometiendo al agredir y encarcelar a los manifestantes que se oponen al régimen de Maduro, por no haber presentado las actas electorales que sustentan la veracidad de los resultados anunciados el 2 de agosto.

Más de 20 países se han sumado a la declaratoria de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos.

En el informe preliminar del Panel de Expertos de Naciones Unidas sobre las elecciones presidenciales de Venezuela, se señala que el Consejo Nacional Electoral (CNE) de dicho país, aún no ha presentado las actas electorales, lo que es inquietante y deja mucho qué pensar. Por ello, el pueblo venezolano se ha presentado desconforme y ha optado por salir a las calles en señal de protesta, ateniéndose a la agresividad de las autoridades. Las imágenes de video hablan por sí solas, pues sin merced alguna, las imágenes muestran que dan palo a cualquiera que se oponga a los resultados anunciados.

Más de 20 países se han sumado a la declaratoria enfatizando la urgencia de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los venezolanos, y, en particular en el derecho a manifestarse pacíficamente y a ejercer la libertad de expresión. Entre ellos, Argentina, Canadá, Chile, Checoslovaquia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guyana, Italia, Marruecos, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Surinam, Uruguay, y también Guatemala.

Es interesante ver que el único país del mundo árabe y de África firmante ha sido Marruecos. Al haber visitado Marruecos en múltiples oportunidades, no me extraña pues me convencido que el Rey Mohammed VI es un rey reformador y vanguardista. En sus discursos, el monarca ha venido manifestando que es deber de todos pueblos defender la democracia si ansiamos vivir en paz y aboga en todo lo relativo a la defensa del derecho internacional. Por lo tanto, la posición de Marruecos parece ser firme y al aparecer en dicha declaratoria, nos confirma la tendencia observada en los últimos años que Marruecos da realce a las grandes reformas y transformaciones políticas e institucionales.

Siento que Marruecos no ceja en su empeño de contribuir en la búsqueda constante de la libertad, la paz y la democracia en el mundo y es un ejemplo frente a las grandes tribulaciones que se viven en muchos países alrededor del mundo. Ahora más que nunca frente a los horrores en el país venezolano. Por ende, se le podría catalogar como líder, no sólo en su región, si no, a nivel mundial. ¿Por qué? Porque si hasta en Marruecos se respetan y destacan los principios básicos de la democracia y la justicia, ¿por qué no en Venezuela? Los fundamentos sobre los cuales se asienta la política exterior del Reino de Marruecos acaban de ser, una vez más, ratificados y hasta consolidados gracias a la decisión de dicho país árabe de adherirse a las condiciones indispensables para la paz y la estabilidad en el mundo.

Me alegra mucho que Estados Unidos haya también firmado, pues siendo la potencia mundial más importante del planeta, era imperante que lo hiciera. Y por qué no decirlo, Guatemala que también firmó, y que es una forma de manifestar el repudio a la violencia y agresividad, dando un espaldarazo a la libertad de expresión. Me siento orgullosa de tener un Canciller con alto sentido de respeto hacia la democracia y los derechos humanos.

Hoy, todos estos países se unen para un protagonismo positivo en el escenario político internacional. Primero Dios, existe cordura para que el gobierno venezolano reaccione, y que lo haga sin violencia. Todos los pueblos del mundo debieran tener el derecho de poder escoger libremente a sus gobernantes y el caso de Venezuela no es aislado.