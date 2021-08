Alejandro Noriega invita a ver “Más allá”

Fue después de volver de una residencia artística en España sobre gráfica digital, en 2010, que el artista visual Alejandro Noriega (1967) presentó una exposición a la cual sucedió un súbito vacío. Recuerdo estar en la calle con cámara en mano y preguntarme a mí mismo, ¿y ahora qué? Cerré los ojos y oré a Dios. Minutos después me encontré al pie de unos edificios y miré hacia arriba. Lo que sigue ya lo están observando, relata acerca del momento en que comenzó a dar vueltas a detalles de arquitectura que a su vez se convierten en geometrías, abstracciones, evocaciones monocromáticas que hablan de una ciudad de contrastes. Hay aéreas que en su momento se pensó en un relativo futuro, otros en donde parece que nada importaba. Es notorio cierto desorden en algunos sectores que paulatinamente se está tratando de reordenar, expresa el artista que incursionó con pintura abstracta, en 1989, luego pasó al grabado y a la gráfica digital, para después realizar intervenciones de espacios públicos, performances, instalaciones, danza y video en tiempo real, videoarte y fotografía.

No siempre ha sido sencillo fotografiar inmuebles, incluso desde la vía pública. A veces, por motivos de seguridad ha tenido inconvenientes. En cuanto a ciudadanos somos amigables en general, pero se vive un tipo de estrés por la delincuencia. Hay seguridad privada en todos lados y en algunos edificios no me han dejado tomar fotos.