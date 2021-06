Android 12: qué se sabe de las novedades en diseño, seguridad y de los códigos que integra

Android 12 ha llegado con varios avances con respecto a sus predecesores. Google presentó su nuevo sistema operativo, en su primera versión beta, durante la conferencia virtual Google I/O 2021, evento anual de los desarrolladores de la compañía estadounidense.

Este revolucionario proyecto mejorará el aspecto estético de los smartphones y también la seguridad con el sistema operativo.

Una de las nuevas funciones más llamativas es la mejora en el modo retrato del dispositivo. Con Android 12, cualquier usuario podrá utilizar el modo retrato durante las videollamadas desde cualquier aplicación instalada en el smartphone.

Otra mejora, con respecto a temas de seguridad, se da con la integración de un panel de seguridad y emergencia. Este permitirá ver cuáles son las aplicaciones que han hecho uso de la cámara o el micrófono en las últimas 24 horas.

con la nueva herramienta del sistema operativo: la función SOS. Esta opción permite llamar de manera inmediata a la central de emergencia del país del usuario.

Para utilizar esta función, es necesario presionar cinco veces seguidas el botón de encendido y apagado del dispositivo móvil.

Android 12 adapts to you, is secure by default and private by design, and works better with all your devices. Oh — and it's also the biggest design change in the history of Android. 💁‍♀️ Get to know Android 12. https://t.co/X7uPCyYpAM

— Google (@Google) May 24, 2021