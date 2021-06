Quién fue el responsable de un “cambio de configuración” que provocó la masiva caída de grandes sitios web como PayPal o Reddit

Un “bug” técnico está en el origen de la interrupción global que causó problemas de acceso, este martes, a muchos sitios web en todo el mundo, expresó la empresa estadounidense Fastly.

Las principales interrupciones duraron más de una hora y provocaron que no se pudiera acceder a muchos sitios de internet de noticias como el New York Times, Le Monde, Financial Times, Corriere delle Serra y El Mundo.

Otros sitios, como el portal de debate Reddit, la plataforma de streaming Twitch, el sistema de pago electrónico Paypal y algunas páginas oficiales del Gobierno británico, se vieron afectados por este fallo por parte de Fastly.

“En la mañana del 8 de junio, un cliente hizo un cambio de configuración (…) que desencadenó el fallo”. Esto provocó “mensajes de error en el 85% de nuestra red”, estableció Nick Rockwell, jefe de la división de ingeniería e infraestructura de la compañía causante de esta situación.

On June 8, we experienced a global service interruption. Here is what happened — and what happens next.https://t.co/gffDur5Moh

— Fastly (@fastly) June 9, 2021