Fastly: la empresa responsable por la caída de varios sitios en internet (qué es y cómo funciona)

Este martes 8 de junio el mundo cibernético sufrió una de las crisis más grandes en los últimos años. Varios portales web, entre ellos CNN, The New York Times y Amazon, sufrieron una repentina caída. El responsable de este caos digital fue Fastly.

Fastly es un Content Delivery Network (CDN), valorado actualmente en US$5 mil 870 millones. Estos servicios tienen la función de apoyar a los distintos sitios web a entregar su contenido a la mayor brevedad posible ya que mientras más lejos esté geográficamente el ordenador con el contenido al que se quiere acceder, más lenta será la transmisión de esta información.

Por esta razón, la red de servidores de Fastly se extiende por Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda, con la finalidad de brindar a los usuarios digitales una experiencia de navegación más rápida y segura; de igual manera Fastly afirma gestionar alrededor de 800 mil millones de peticiones al día.

Lea también: Internet Down: Fastly, el proveedor de servicios de computación, identifica y resuelve el fallo que causó la caída de páginas web en todo el mundo

Según las redes sociales de Fastly, se identificó una configuración de servicio que provocó interrupciones en sus POP a nivel mundial y, debido a este inconveniente, desactivaron esa configuración. Asimismo, establecieron que su red global está nuevamente en línea.

“Se ha identificado el problema y se ha aplicado una solución. Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales”, asegura la compañía en su web.

La conmoción por la caída de Fasty fue a escala mundial. Grandes empresas multinacionales, medios de comunicación y sitios de Gobierno se vieron afectados por este inconveniente dentro del CDN. La serie de errores por parte de esta empresa evidenció que Fasty es una CDN creada y orientada a empresas grandes.

The New York Times, uno de los medios de comunicación más afectados por esta situación, publicó en sus redes sociales información sobre el error presente al momento de accedes a su sitio web.

The outage was connected to the cloud computing provider Fastly, which said the issue had been identified. Many of the affected sites appear to have been restored. https://t.co/laoXgwFkL9

— The New York Times (@nytimes) June 8, 2021