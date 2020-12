Wakeout, la aplicación desarrollada por un guatemalteco que figura entre las mejores del 2020, según Apple

Wakeout promueve la actividad física para mejorar la calidad de vida de los usuarios. (Foto Prensa Libre: Tomada de @wakeout.official)

La aplicación para sistemas iOS, Wakeout, que fue desarrollada por un guatemalteco figura en la lista The Best Apps and Games of 2020 -Las mejores aplicaciones y juegos de 2020- de Apple.

Wakeout, que de acuerdo con el sitio apps.apple.com, también es la aplicación del año para iPhone, fue desarrollada por el guatemalteco Andrés Canella, y cuyo éxito gira en torno a la forma como la APP logra que los usuarios se mantengan en actividad física sin importar lo que hagan y el espacio en el que se encuentren.

“¡Wakeout! nos ayudó a encontrar el tiempo y la voluntad para seguir moviéndonos con ejercicios que aprovecharon al máximo la vida en casa”, describe dicha página.

El objetivo de la aplicación es evitar que los usuarios sean sedentarios y que desde el sofá, trabajando en la oficina, en casa o en la cama siempre habrá una rutina de despertar diseñada para romper el patrón sedentario que se ha creado en la actualidad.

Detalles

Con la aplicación se pueden hacer descansos rápidos con rutinas de un minuto y cuatro movimientos que se inician con un toque.

Work Timer permite programar descansos recurrentes para tener una jornada laboral más saludable.

Incluye rutinas relajantes para antes de dormir.

Wakeout para Apple Watch permite introducir alarmas de 30 segundos.

El nuevo widget de iOS 14 le permite iniciar descansos rápidos de un minuto desde su pantalla de inicio.

Programe hasta cuatro recordatorios para asegurarse de no permanecer sedentario por mucho tiempo.

También puede explorar una biblioteca de movimientos específicos y filtrar por estado de ánimo (energizante, relajante, intenso o divertido) y por duración (1 movimiento, 3 o 5).

El desarrollador

Andrés Canella es un joven guatemalteco que ha destacado en el mundo de las APP, pues Wakeout no es la única aplicación con la que cuenta.

También participó en el desarrollo de Wake N Shake, un sistema de despertador muy efectivo, pues la alarma solo deja de sonar si se agita bien el celular.

En su cuenta de LinkedIn se describe como cofundador de las aplicaciones Wakeout, Lolpop, React Messenger y Wake N Shake Alarm Clock.

Además, tiene experiencia en desarrollo de negocios tecnológicos, programación y producción de largometrajes.

Es así como Canella se suma a la lista de guatemaltecos que destacan en el mundo de la tecnología, como Luis Von Ahn, creador de Duolingo y Tinycards; Jorge Ávila, desarrollador de ImeiDB; y Ramiro Eduardo, creador de Duchapp.