La Liga: El público volverá a cuatro partidos del futbol español este fin de semana

El Sevilla y el Valencia jugarán sus próximos partidos con público. Foto Prensa Libre: EFE.

“En los partidos que se celebren en terrotiros que estén en la fase uno sanitaria podrán haber presencia de público. Podrá ocuparse un 30% del estadio con un tope de 5.000 personas”, ha explicado Uribes.

En concreto, Rodríguez Uribes dijo que los partidos de Primera División que contarán con espectadores serán el Valencia vs. Eibar y el Villarreal vs. Sevilla, pertenecientes a la trigésima séptima jornada que se disputará íntegramente el domingo 16 de mayo a las 10:30 horas.

El Castellón-Ponferradina y el Lugo-Mirandés serán los partidos de La Liga Segunda División que tendrán público. Ambos se juegan el sábado alas 8 y 10:30 horas, respectivamente.

De la siguiente jornada de La Liga, la trigésima octava y última del campeonato, podrán tener público los encuentros Elche vs. Athletic, Levante vs. Cádiz y Celta vs. Betis.

🚨 ÚLTIMA HORA | El Gobierno autoriza la vuelta del público para las dos últimas jornadas de LaLiga. Así lo confirma José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deportes 👇 En instantes, más información. pic.twitter.com/ppONGvGIjU — Goal España (@GoalEspana) May 12, 2021

“Esto tenemos que ir partido a partido. En tiempo real. Hoy es una situación y parece que vamos a mejor y el planteamiento es que va a ser más amplio”, dijo Uribes.

“No son todos los partidos, pero es una muestra significativa de dar el paso de escuchar a La Liga y a los aficionados para marcar el rumbo”, agregó el Ministro, que informó de que el público se limita a los territorios el Fase 1 de la pandemia.

El público volverá a la liga de fútbol profesional y a la ACB de baloncesto en aquellos territorios con menos incidencia de la covid-19, esto es, en aquellas zonas en la fase 1 de la pandemia, después de 14 meses.

Protocolo para ingresar en los estadios: