Actor de la serie Orange Is the New Black, muestra solidaridad y protesta por la muerte de niños migrantes

Lee Dixon interpreta el papel de policía en la serie Orange Is the New Black. Foto: Prensa Libre, Netflix.

La migración de menores de edad no acompañados que viajan hacia EE. UU. parece incontenible y cada día decenas son detenidos por la Patrulla Fronteriza (CBP, en inglés) que ve con preocupación como los centros de detención se llenan a diario. Algunos de los pequeños migrantes, ni siquiera logran el sueño de llegar al país de destino, ni mucho menos el de cambiar sus vidas, pues lo única recompensa ha sido fallecer en el camino.

Algunos de los casos coinciden con la falta de salud mientras emigran, los cuales van presentando cuadros que se agravan durante el trayecto y que dan como resultado la muerte. Como el caso de una niña de 10 años, que fue detenida junto a su mamá en Chihuahua y fueron llevadas en autobús desde ese estado a la Ciudad de México, e ingresaron a la Estación Migratoria de Iztapalapa el 14 de mayo pasado, según el informe del Instituto Nacional de Migración de México (INM).

Como una mención a la memoria de muchos de esos pequeños que dejaron este mundo, así como un acto de protesta, el conocido actor Mike Houst (Lee Dixon), que participa en la serie Orange Is the New Black, asistió a la presentación de la última temporada vistiendo una playera que hace alusión a los nombres de niños guatemaltecos muertos en custodia de migración. Algunos de los infantes cruzaron la frontera de EE. UU. sin documentos, fueron detenidos por la autoridad fronteriza de ese país y, poco tiempo después, murieron por complicaciones de salud.

Él llegó así a la premiere de la última temporada de OITNB, los nombres son de niños muertos en custodia de migración pic.twitter.com/EnC1P02ElT — rebk arriaza (@rebkrriaza) July 28, 2019

En la serie, Dixon es uno de los oficiales de correcciones más nuevos en la Penitenciería de Litchfield, fue contratado en la cuarta temporada por MCC y fue elegido por su condición de veterano.

Mike Houston, nació y creció en Colorado. Recibió un B.A. en Ciencias Políticas de la Universidad de Colorado en Boulder y también se graduó en el Programa de Actuación Intensiva de Sanford Meisner en la Ciudad de Nueva York de William Esper Studio. Es miembro fundador y actual de The Collective, vive y trabaja del cine, televisión y el teatro.

Orange Is the New Black (OITNB) es una serie estadounidense de comedia y drama, creada por Jenji Leslie Kohan. La serie fue producida por Lionsgate Television y se emitió por primera vez en Netflix el 11 de julio de 2013. Se basa en el libro autobiográfico Orange Is the New Blak: crónica de mia año en una prisión federal de mujeres, de Piper Kerman, que relata sus memorias sobre la vida en la cárcel. La serie está dividida en 7 temporadas y la última de las entregas fue estrenada el pasado viernes 26 de julio.

