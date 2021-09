¿Aracely Arámbula estará en la temporada 3 de “Luis Miguel, la serie”?

En la temporada final, Luis Miguel, se enfrentará a nuevos retos personales y profesionales que amenazan lo que ha construido a lo largo de más de treinta años de carrera.

Además de Diego Boneta, el reparto está conformado con el regreso de algunos actores de las temporadas pasadas como Fernando Guallar, Pablo Cruz Guerrero, Macarena Achaga, Juan Ignacio Cane, Juan Pablo Zurita y Teresa Ruiz.

En esta temporada se suman Jade Ewen, Plutarco Haza, Mauricio Abad, Sebastián Zurita, Alejandra Ambrossi, Miguel Rodarte, Carlos Ponce y Antonio Mauri.

La tercera y última temporada llegará en exclusiva a Netflix el próximo 28 de octubre, un día jueves, por lo que la dinámica del estreno de cada capítulo los domingos, cambiará.

¿Aracely Arámbula en la tercera temporada de Luis Miguel?

La posibilidad de ver a Aracely Arámbula en la tercera temporada de Luis Miguel La Serie vuelve a tomar fuerza con las nuevas revelaciones de esta producción. Hasta el momento no hay nada confirmado, pero algunos medios mexicanos están dando a entender que “Karla”, el nuevo personaje anunciado por Diego Boneta sería en realidad la actriz mexicana.

En abril pasado, con el inicio de la segunda temporada se dio mucho de qué hablar sobre la incorporación de Arámbula y todo apuntó que sí sería parte de la producción mexicana a pesar de que la propia actriz había dejado en claro que su historia con “El sol de México” no sería llevada a la ficción.

El periodista Gustavo Adolfo Infante, reveló en su canal de YouTube que Aracely sí aparecería en la serie de Luis Miguel, debido a que los artistas habían llegado a un acuerdo económico.

En diciembre de 2020, Aracely Arámbula, declaró en una entrevista que la relación amorosa que vivió con artista fue como “El TItanic” y dejó saber que si esta era llevada la ficción debía ser de mutuo acuerdo.

“Fue algo tan lindo que me gustaría que lo contaron tal cual es, o sea cuando hay una pareja tiene que ser de mutuo acuerdo, porque fue una historia espectacular que si se las cuento, no lo creen… Yo no sé, los escritores siempre meten fantasía. Yo soy actriz y me dedico a las series y siempre tiene que haber un poco de fantasía y drama y de morbo. Sobre todo de una persona tan importante. A mí me gusta que las cosas las hagan bien y me gustaría que lo hicieran lindo”, agregó la popular ‘Chule’.

En cuanto a sus hijos Miguel y Daniel, la actriz afirmó: “Como mamá a mí me ha tocado el trabajo más pesado porque he tenido que cuidar su imagen y privacidad celosamente porque como mamá no me gustaría que especulen y hablen de nuestros hijos”.

Algunos medios mexicanos han dado a conocer que lo más reciente que se sabe de Arámbula y su relación con la serie, tiene que ver con un comentario que hizo la actriz en el post de Sebastián Zurita, actor que se suma a la tercera temporada como “Alex adulto”, el hermano de Luis Miguel.

“Ahora eres el tío”, escribió la actriz en el post que representaba el nuevo elenco de la temporada final.