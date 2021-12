Bad Bunny ingresa al universo de Los Simpson con un videoclip especial

El cantante de música urbana sale del televisor y hace ver a Homer (Homero en Latinoamérica) cómo su mal comportamiento ha llevado a su familia a abandonar el hogar.

“Yo sé que soy un cabrón, que no merezco tu perdón, te juro que no e’ mi intención, pero si escucha’ esta canción, te deseo lo mejor”, empieza cantando Bad Bunny a Homer.

Al final del video, la famosa pareja se reconcilia sobre el escenario durante un concierto del famoso intérprete de música urbana, quien indica a Homer la mejor forma de pedir perdón a Marge.

Bad Bunny @sanbenito puts the Simpsons back together in this all new video. pic.twitter.com/VBcg1LTNNW

— The Simpsons (@TheSimpsons) December 24, 2021