6 verdades sobre las vacunas contra covid-19

Los mitos sobre las vacunas son una de las barreras en la lucha contra la Covid-19.

Una de las mayores barreras que se interponen en el camino para poner fin a la pandemia no es médica ni logística. Es la información errónea sobre las vacunas contra covid-19.

La demanda de vacunas supera actualmente a la oferta, pero también hay muchas personas que no están seguras de si deben recibir la vacuna o se oponen firmemente a ella. A menudo, esto se debe a que han escuchado información incorrecta sobre la vacuna o sus efectos.

Muchos expertos estiman que entre el 70% y el 90% de la población debe vacunarse para bloquear la propagación del virus y alcanzar la inmunidad colectiva, que se produce cuando hay suficientes individuos inmunes a una enfermedad, impidiendo su propagación.

Y si se quiere lograr la inmunidad colectiva, es importante comenzar a disipar los mitos para que cuando haya un acceso generalizado a la vacuna, la gente no dude en recibirla.

Somos un inmunólogo y un farmacéutico. Y estas son algunas de las verdades detrás de los mitos comunes que hemos escuchado sobre las vacunas de ARNm de Covid-19 de pacientes, amigos y familiares.

1. Las vacunas se probaron rigurosamente y se determinó que eran seguras

La tecnología de ARNm que se utilizó en las vacunas Pfizer/BioNTech y Moderna existe desde hace más de una década y no es nueva en el campo del desarrollo de vacunas.

Además, las vacunas de ARNm aprobadas se han sometido a rigurosas pruebas y ensayos clínicos que demuestran su seguridad y eficacia en las personas.

Reuters Todas las vacunas autorizadas fueron sometidas a rigurosas pruebas.

Más de 90.000 personas se ofrecieron como voluntarias para estos ensayos de vacunas. La vacuna Pfizer-BioNTech redujo la enfermedad en un 95% y la vacuna Moderna redujo la enfermedad en un 94% después de que los voluntarios completaron dos dosis.

El desarrollo, los ensayos clínicos y la aprobación ocurrieron más rápido que lo visto con vacunas anteriores, pero para eso hay varias razones.

En primer lugar, se ha estudiado la tecnología de ARNm para otras enfermedades virales (virus del Zika, virus de la rabia, virus sincicial respiratorio) durante los últimos años. Los científicos pudieron aplicar esta tecnología familiar al virus SARS-CoV-2 inmediatamente después de su descubrimiento.

En segundo lugar, la financiación y las asociaciones de empresas gubernamentales y privadas permitieron que muchas de las fases de los ensayos clínicos ocurrieran en paralelo, en lugar de en series, que es el diseño de prueba típico. Esto aceleró significativamente el proceso.

Reuters Poco a poco las vacunas han empezado a llegar a casi todo el mundo.

En tercer lugar, la mayor parte del costo del desarrollo de vacunas, que además requiere mucho tiempo, es aumentar la fabricación y la producción comercial, y garantizar el control de calidad.

Esto suele suceder después de que se hayan completado los ensayos de eficacia de fase 3. Debido a la urgencia de la pandemia de Covid-19, la fabricación y producción a escala comercial de estas vacunas comenzó al mismo tiempo que los ensayos clínicos de seguridad humana. Esto significó que una vez que se demostró que las vacunas eran seguras y efectivas, había una gran reserva lista para distribuir al público.

2. Las vacunas no tienen ningún efecto sobre el material genético de los receptores

El ADN se encuentra dentro del núcleo de una célula. Y el ARN mensajero, o ARNm, utilizado por las vacunas ingresa a la célula pero no al núcleo.

BBC

Las instrucciones de ARNm luego se utilizan para fabricar la proteína de pico, que el cuerpo reconoce como algo ajeno, y esto evoca una respuesta inmune. Y, después de ser leídas, estas moléculas de la vacuna de ARNm se degradan rápidamente a través de procesos celulares normales.

Las vacunas de ARNm de Covid-19 producen solo la proteína de pico y no pueden producir las enzimas que facilitan la integración de la célula huésped. Por lo tanto, es muy poco probable que se altere el ADN del huésped.

3. Las vacunas de ARNm no pueden contagiar de Covid-19

Las vacunas de ARNm no pueden causar enfermedades porque no contienen un virus vivo.La mayoría de las personas presentan efectos secundarios leves como dolor de brazo, dolores, escalofríos y fiebre después de la vacunación. Estos síntomas son las reacciones saludables y esperadas a la vacuna y, a menudo, desaparecen en pocos días.

Reuters Las vacunas de ARNm no utilizan virus vivos.

También ha habido algunos informes de efectos secundarios más graves. Al 18 de enero, las tasas de anafilaxia, una reacción alérgica potencialmente mortal, eran de 1 en 212.000 entre los que recibieron la vacuna Pfizer y de 1 en 400.000 en los que recibieron la vacuna Moderna. Nadie ha muerto de anafilaxia.

Ha habido informes de muerte, pero no parecen deberse a la vacuna. Estas muertes se han producido principalmente en personas de edad avanzada, una población con mayores tasas de mortalidad. Todas estas muertes están siendo investigadas, pero en este momento se están atribuyendo a condiciones subyacentes.Una cosa a tener en cuenta es que a medida que se vacunen más personas, habrá más casos de enfermedades incidentales. Estas son enfermedades que se esperaría que ocurrieran a un cierto ritmo en una gran población, pero que pueden no estar relacionadas con recibir la vacuna.

4. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia pueden optar por vacunarse de forma segura

El CDC establece que las pacientes embarazadas o en período de lactancia pueden optar por vacunarse si son elegibles.

Reuters Estar embarazada o dando el pecho no es una razón para no ponerse la vacuna.

Las mujeres que estaban embarazadas o amamantando fueron excluidas de los ensayos iniciales, lo que llevó a la Organización Mundial de la Salud a recomendar inicialmente la vacunación solo en personas embarazadas o lactantes de alto riesgo.Pero esta controvertida postura se revirtió después del rechazo de las principales organizaciones de salud materna, incluido el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, que señaló que el riesgo de Covid-19 es mayor en las poblaciones embarazadas.Debido a que los datos son limitados, las sociedades y organizaciones profesionales han tardado en hacer una recomendación clara a pesar de que los expertos coinciden en que el riesgo de infección por Covid-19 supera cualquier riesgo potencial y teórico de la vacunación.Los estudios preliminares en animales no mostraron efectos dañinos y, hasta la fecha, no ha habido informes de daños al feto o problemas con el desarrollo de ninguna de las vacunas de ARNm. Las personas que tengan preguntas deben hablar con su proveedor de atención médica, pero no se requiere una consulta o aprobación para la vacunación.

5. Las vacunas contra la Covid-19 no tienen ningún efecto sobre la fertilidad

A algunas personas les preocupa que las vacunas COVID-19 puedan causar infertilidad, lo cual no es cierto. Este mito se originó porque una secuencia corta de aminoácidos que componen la proteína de pico del SARS-CoV-2, necesaria para infectar las células humanas, también se comparte con una proteína llamada sincitina que está presente en la placenta, un órgano vital en el desarrollo fetal.

Sin embargo, la similitud de secuencia es demasiado corta para desencadenar una reacción inmune peligrosa que de lugar a la infertilidad, según los expertos que estudian estas proteínas.

Reuters El de la infertilidad es otro mito asociado a las vacunas contra la Covid-19.

Además, hay registros de embarazos exitosos después de la infección por SARS-CoV-2, sin evidencia de un aumento de abortos espontáneos ocurridos al principio del embarazo.

La respuesta inmune al virus no parece afectar la fertilidad. Si bien las personas embarazadas fueron excluidas de los ensayos de vacunas, 23 participantes del ensayo de Pfizer / BioNTech quedaron embarazadas después de recibir la vacuna y no hubo abortos espontáneos en las que la recibieron.

Aunque es un número pequeño en comparación con las más de 40.000 personas inscritas en el estudio, se suma a la evidencia de que no hay necesidad de preocuparse por la infertilidad.

6. Aquellos que han tenido Covid-19 se beneficiarán de la vacunación

Se estima que los anticuerpos de la infección por Covid-19 duran aproximadamente de dos a cuatro meses, por lo que aquellos que han tenido una infección previa aún deben vacunarse.El CDC establece que las personas que han tenido la infección por Covid-19 pueden optar por esperar 90 días después de la infección porque se espera que estén protegidas por los anticuerpos naturales durante ese período de tres meses. Sin embargo, es seguro recibir la vacuna tan pronto como finalice el período de cuarentena.

Reuters Los antiguos enfermos de Covid también necesitan la vacuna.

Aquellos que recibieron anticuerpos monoclonales, que son anticuerpos sintéticos fabricados en un laboratorio, deben esperar al menos 90 días antes de recibir la vacuna.Con nueva información que se publica a diario y las recomendaciones que cambian rápidamente, es difícil mantenerse al día. Por eso es fundamental que los datos precisos sobre las vacunas contra la Covid-19 se difundan ampliamente para que cualquiera pueda acceder a la información necesaria para tomar una decisión informada.

*Sarah Lynch es directora de educación en habilidades y profesora asistente de práctica farmacéutica en la Universidad de Binghamton, Universidad Estatal de Nueva York.

Kanneboyina Nagaraju es profesor de farmacia y ciencias farmacéuticas en la Universidad de Binghamton, Universidad Estatal de Nueva York.

Esta nota apareció originalmente en The Conversation y se publica aquí bajo una licencia de Creative Commons.

Puedes leer el artículo original, en inglés, aquí.