Covid: qué son baricitinib y sotrovimab, los nuevos medicamentos que autorizó la OMS para tratar casos de la enfermedad

La Organización Mundial de la Salud autorizó el uso de los medicamentos baricitinib y sotrovimab para el tratamiento del covid-19.

De acuerdo con la información entregada por la OMS, el aval al uso de estos medicamentos se dio después de varias evaluaciones hechas principalmente por expertos internacionales que trabajan en un Grupo de Desarrollo de Directrices de la agencia sanitaria y cuyos resultados se publicaron en el British Medical Journal.

El baricitinib es un antiinflamatorio utilizado especialmente en el tratamiento de la artritis reumatoide, mientras que el sotromivab es un fármaco nuevo que se ha testeado para tratar pacientes con riesgo de desarrollar covid-19 moderado a grave y está en uso en Reino Unido, entre otros países.

En la investigación publicada por el grupo de trabajo de la OMS se recomienda el uso de baricitinib en en pacientes graves, ya que aumenta la probabilidad de sobrevivir a las complicaciones que puede causar el coronavirus, además de reducir la necesidad de ventilación mecánica.

Mientras que el sotrovimab es recomendado en casos moderados para evitar que se agraven.

El estudio también encontró que no tiene efectos secundarios severos.

La OMS también desaconsejó el uso de otros dos medicamentos: el ruxolitinib y el tofacitinib, debido a que las evaluaciones que se han hecho con ellos no mostraron beneficios para los pacientes y en el caso del tofacitinib incluso se observó que podría provocar efectos adversos.

Y nuevamente, la entidad volvió a desaconsejar el uso de remdesivir e ivermectina, dos fármacos que han ganado popularidad desde el inicio de la pandemia pero no cuentan con respaldo científico para estos casos.

Esto aumenta a cinco la lista de medicamentos autorizados para el tratamiento del covid-19. En casos graves o críticos: corticosteroides, IL-6RB y baricitinib. Y en casos moderados: REGN-COV y sotrovimab.

Tras conocerse la noticia, Médicos Sin Fronteras (MSF) pidió a los gobiernos que hagan lo necesario para que las patentes no sean un obstáculo para el acceso a tratamiento.

De acuerdo con la OMS, el baricitinib es un medicamento inhibidor de la quinasa Janus. Sirve especialmente para reducir la inflamación y se usa para tratar la artritis reumatoide.

La investigación, que incluyó a más de 4.000 personas, determinó que este medicamento en combinación con corticosteroides, una variedad de hormonas que usan para curar la artritis, puede ayudar a que el paciente evite recurrir a la ventilación mecánica en los casos más graves de la enfermedad que produce el nuevo coronavirus.

En este caso, MSF señaló que en muchos países el baricitinib está bajo patente de la empresa estadounidense Eli Lilly, que lo vende a un precio cercano a los US$2.000 dólares, y que eso podría afectar el uso de esta droga para los tratamientos de pacientes en países de menos recursos.

“En países como Bangladesh o India una versión genérica de esta droga se puede conseguir por menos de US$6, pero en muchos países el baricitinib genérico no está disponible porque está bajo un monopolio de patente con Eli Lilly, empresa que ha solicitado y obtenido patentes en muchos lugares, incluidos países muy golpeados por la pandemia, como Brasil, Sudáfrica, Indonesia y Rusia”, añadió la organización.

