Lo que debes comer y lo que no si tienes diarrea

Lo primero que recomiendan los expertos es asegurarse de que la persona está bien hidratada, especialmente cuando se trata de niños y ancianos.

“La hidratación y la nutrición son los pilares del tratamiento de la diarrea en todas las edades, especialmente en bebés y niños pequeños”, le explicó a BBC News Brasil la pediatra Luciana Rodrigues Silva, vicepresidenta de la Asociación Médica Brasileña (AMB) y profesora de la Universidad Federal de Bahía (UFBA).

A partir de ahí, se puede evaluar lo que se debe o no se debe comer.

Hay alimentos que se recomiendan para la población en general, pero este “menú” dependerá realmente de las características de cada persona, como el historial de salud, la edad y la intensidad de la diarrea, indican una serie de estudios y expertos consultados por Cristiane Martins para BBC News Brasil.

Getty Images La diarrea es un movimiento intestinal que aumenta la frecuencia de la defecación, modifica la cantidad y la consistencia de las heces y puede ir acompañada de dolor abdominal y deshidratación.

Además, es importante entender que no se trata solo de alimentos recomendados o no, sino también de cómo se almacenan, preparan y sirven.

Cada caso es único y corresponde a un profesional especializado orientar lo que debe hacerse.

Pero, en general, los especialistas no recomiendan algunos tipos de alimentos que tienden a agravar la diarrea en la población general.

Entre ellos se encuentran los alimentos grasos, picantes, fritos y dulces, así como los jugos, las bebidas alcohólicas y los alimentos integrales o con fibras dietéticas insolubles (como las judías y el trigo integral).

Getty Images La comida picante agrava la diarrea en la población en general.

Hay muchas causas posibles de la diarrea, como la infección, la inflamación, la intoxicación alimentaria, la intolerancia y las alergias a los alimentos, la dieta desequilibrada, la covid, los efectos secundarios de los medicamentos, el estrés o afecciones crónicas como el cáncer, la enfermedad de Crohn, la rectocolitis ulcerosa y el síndrome del intestino irritable.

La diarrea puede ser común, pero es una condición de salud seria que puede incluso matar si no se trata adecuadamente.

Los expertos y las autoridades sanitarias recomiendan buscar atención médica en caso de diarrea que dure más de una semana, sangre, pus o mucosidad en las heces, vómitos persistentes, dolor abdominal continuo o intenso, pérdida de peso, palpitaciones, signos de deshidratación o cambios en el color de las heces.

¿Hay que tomar medicamentos o alimentos para intentar frenar la diarrea?

Los expertos recomiendan no interrumpir la diarrea, porque es una manifestación de defensa del organismo e intentar detenerla puede afectar a la lucha contra alguna toxina de alguna bacteria que provoque inflamación en el intestino, por ejemplo.

Pero hay alimentos que generalmente se recomiendan a todas las personas para aliviar o no agravar los síntomas, como el pollo sin grasa, el pescado (no graso), la carne magra, el arroz blanco, las manzanas sin pelar, las zanahorias, las papas, el caldo de judías y los plátanos.

Getty Images Conviene recordar que algunas personas pueden tener problemas específicos con estos alimentos estreñidores, como intolerancia o alergia.

Se trata de los llamados alimentos estreñidores, que generalmente causan una reducción de la cantidad de heces y un aumento del tiempo de “tránsito intestinal”, lo que ayuda a aliviar los síntomas y a prevenir complicaciones como la deshidratación y la pérdida de peso, explica una guía de la Universidad Federal de Triangulo Mineiro (UFTM).

Asimismo, se aconseja a quienes padecen afecciones como la enfermedad de Crohn que lleven un registro de lo que comen y de los efectos de estos alimentos en el intestino para que este control sea más preciso e individualizado.

Vale la pena insistir en que pensar en una dieta para una enfermedad diarreica no solo tiene que ver con la elección de los alimentos, sino también con la forma en que estos se almacenan, se preparan y se sirven.

¿Qué no se debe comer durante la diarrea?

De nuevo: cada caso es único y las personas pueden responder de forma diferente a muchos alimentos distintos.

Pero hay una serie de alimentos que no suelen recomendarse a los enfermos de diarrea en la población general.

Algunos de estos alimentos se consideran laxantes o purgantes, porque aumentan la actividad del intestino.

La lista de alimentos no recomendados generalmente incluye:

Bebidas alcohólicas, con cafeína o con gas

Frituras

Azúcar y edulcorantes

Legumbres

Aceites de oliva y aceites

Pimientos

Pan integral y/o con semillas

Especias como el pimentón

Dulces y caramelos

Fibra

Embutidos

Nueces

Fruta con piel

Aguacate

Harina integral

Semillas

Quesos grasos y maduros

Cebada y centeno

Alimentos refinados ultraprocesados

Alto contenido en grasa, aunque sea salmón

Alimentos con efecto laxante

Los jugos tienen un alto nivel de fructosa, que acelera el tránsito intestinal, por lo que deben evitarse

Productos lácteos

“Los productos lácteos pueden irritar el colon y causar diarrea”, le dijo a BBC News Brasil el nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente de la Asociación Brasileña de Nutrología.

“Además, algunos alimentos provocan reacciones inmunológicas, como los huevos, la leche, la soja, el pescado y el marisco, es decir, se oponen a los alérgenos y motivan diarrea, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, edema labial y enrojecimiento de la piel”.