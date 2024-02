Un grupo de astrónomos ha identificado un agujero negro supermasivo que absorbe el equivalente a un sol por día en el corazón del cuásar más brillante jamás observado, según un estudio publicado en la revista Nature Astronomy.

"Descubrimos el agujero negro de crecimiento más rápido conocido hasta la fecha. Tiene una masa de 17 mil millones de soles y 'consume' algo más de un sol cada día", explicó Christian Wolf, astrónomo de la Universidad Nacional Australiana (ANU) y autor principal del estudio, en un comunicado del Observatorio Europeo Austral (ESO).

Invisible por definición, un agujero negro supermasivo ilumina con su actividad el núcleo de la galaxia que lo alberga. A este núcleo se le llama cuásar.

El cuásar que fue detectado por el Very Large Telescope (VLT), ubicado en Chile y perteneciente a la red de la ESO, es "el objeto más brillante del universo conocido", según Christian Wolf.

Su luz tardó 12 mil millones de años en llegar a los instrumentos del VLT, lo que permite datar su existencia en la época primitiva del Universo, que tiene 13 mil 800 millones de años.

Analysis of the quasar J0529-4351 suggests it may be most luminous and fastest growing quasar discovered and is estimated to be powered by a 17–19 billion solar mass black hole that is growing at the rate of one Sun per day, says study in @NatureAstronomy: https://t.co/JV7CMpuOlW