Chandrayaan-3: India publica las primeras imágenes de su misión espacial sobre la superficie de la Luna

“Te espío”, escribió ISRO en un mensaje para acompañar a las imágenes publicadas en la cuenta en X de la misión, donde se observa la superficie lunar repleta de cráteres, entre los que se ubica el módulo de aterrizaje de Chandrayaan-3.

La agencia también reveló un breve video de los primeros instantes de su explorador “Pragyaan” sobre la Luna, que muestran el descenso del vehículo de seis ruedas por una pequeña rampa que sobresale del módulo de aterrizaje “Vikram”, para comenzar su recorrido por la superficie lunar.

Hasta el momento, el róver ha recorrido “una distancia de unos ocho metros”, según informó ISRO en una publicación posterior, donde informó que las cargas útiles del vehículo, así como las del módulo de aterrizaje y del orbitador, funcionan correctamente.

… … and here is how the Chandrayaan-3 Rover ramped down from the Lander to the Lunar surface. pic.twitter.com/nEU8s1At0W

— ISRO (@isro) August 25, 2023