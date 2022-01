Clínica de Estados Unidos congela a personas y mascotas para revivirlas en el futuro

“La criónica es actualmente el método más conocido para pausar el proceso de muerte de una manera que permita restaurar potencialmente la buena salud con tecnología médica en el futuro”, se lee en la página web de Alcor Life Extension Foundation.

La fundación sigue una serie de etapas para llevar a cabo la criónica. Primero, visitan a la persona en sus últimos días de vida para verificar que puede ser parte del programa. La muerte debe ser por un paro cardíaco y las autoridades deben declararla legalmente fallecida.

“El proceso de criopreservación debe comenzar tan pronto como una persona moribunda experimente un paro cardíaco y pueda ser declarada legalmente muerta”, afirman. Cuando eso sucede Alcor toma el control del cuerpo. Reestablece artificialmente la circulación sanguínea para proteger el cerebro, lo enfría con un baño de agua helada y la sangre se reemplaza con una solución de preservación de órganos.

Después lo transporta a Arizona, Estados Unidos, le introduce en la sangre una sustancia y lo enfría durante el quinto o sexto día de fallecido a -196 grados Celsius. “El paciente se almacena en una cápsula de metal aislado al vacío a temperaturas bajo cero utilizando nitrógeno líquido, el cual se rellena regularmente. El cuerpo permanecerá en cuidados a largo plazo hasta que sea posible la reactivación”, detallan en su portal web.

La clínica fue fundada oficialmente en 1972 por Linda y Fred Chamberlain. Ambos tuvieron como inspiración a Robert Ettinger, el llamado padre de la criónica -quien también está congelado en otra entidad de Estados Unidos. Fred murió en 2012 y le fue aplicado este procedimiento.

#OnThisDay in 1967, Dr. James Bedford becomes the first person to be cryonically preserved with intent of future resuscitation and remains preserved at the Alcor Life Extension Foundation. pic.twitter.com/BuERdzThGT

— Marina Amaral (@marinamaral2) January 12, 2021