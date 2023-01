Cometa verde en Guatemala: los días y la hora en que se podrá ver el astro que pasa por la Tierra una vez cada 50 mil años

A pesar de que haya alcanzado su punto más cercano el pasado 12 de enero, las personas tiene aún la oportunidad de observa el paso del cometa a través del cielo, incluso desde este 26 de enero.

Cuando un cometa se acerca al Sol, el hielo que contiene su núcleo pasa al estado gaseoso y suelta una larga cola que refleja la luz del astro rey.

El cometa puede ser visto estos próximos días, desde este 26 de febrero hasta los primeros días de febrero, ya que su llegada a la Tierra fue el pasado 12 de enero.

Sin embargo, el cometa verde tendrá su aproximación más cercana a la tierra el próximo 1 y 2 de febrero, ya que estará a una distancia de 42 millones de kilómetros y serán los mejores momentos para presenciar el cuerpo celeste.

Durante ese periodo pasará entre las constelaciones de la Osa Menor y la Osa Mayor. Después se podrá ver en el hemisferio sur, para luego repartir hacia los confines del sistema solar, donde probablemente nació.

A timelapse from 30 minutes of #comet C/2022 E3 ZTF passing through the northern skies. It's very dim, made visible here by 4-second exposures. pic.twitter.com/nMRvwakKmb

— Ross McLendon (@rossmclendon) January 21, 2023