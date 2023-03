“Con más funciones y capacidades”: Así serán los nuevos trajes espaciales que usará la tripulación Artemis III de la NASA en la superficie lunar

“Estos nuevos trajes tienen más funciones y capacidades”, dijo este miércoles 15 de marzo Vanessa Wyche, directora del Centro Espacial Johnson de la NASA, durante la presentación y demostración del traje fabricado por la firma privada con sede en Texas (EE. UU.).

Por su parte, Lara Kearney, del Programa de Actividad Extravehicular y Movilidad Humana en la Superficie de la NASA, señaló que el traje, aunque el prototipo presentado este miércoles era de color negro -la idea es que sea blanco por razones térmicas-, permitirá bastante más “movilidad” a los astronautas.

“Este es un contrato de servicios”, manifestó Kearney, quien recordó que “históricamente la NASA ha fabricado y es dueña de los trajes espaciales” usados en misiones, pero en el caso de la Artemis III Axiom proveerá los trajes en virtud de un contrato de US$228.5 millones.

Agregó que al uniforme espacial le quedan todavía por superar pruebas que medirán aspectos como la seguridad y que se realizarán en el Centro Espacial Johnson.

A su turno, el presidente de Axiom Space, Michael Suffredini, destacó que los trajes son resultado de una alianza estratégica entre la firma privada y la experiencia de la NASA.

“Continuamos con el legado de la NASA al diseñar un traje espacial avanzado que permitirá a los astronautas operar de manera segura y efectiva en la Luna”, aseveró Suffredini en un comunicado, en el que prometió que el traje de la Artemis III “estará listo para enfrentar los complejos desafíos del polo sur lunar” y ayudar en el objetivo de “una presencia a largo plazo allí”.

“Nuestro trabajo abrirá oportunidades para que más personas exploren y realicen actividades científicas en la superficie lunar y es un testimonio de la innovación estadounidense”, señaló en un mensaje de Twitter, por su parte, el administrador de la NASA, Bill Nelson.

.@NASA's partnership with @Axiom_Space is essential to the Artemis III mission and will enable the first woman to walk on the Moon!

Our work will open up opportunities for more people to explore and conduct science on the lunar surface and is a testament to American innovation. https://t.co/urqMMDpobN

— Bill Nelson (@SenBillNelson) March 15, 2023