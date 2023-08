Descubren un exoplaneta similar a Júpiter pero mucho más caliente que el sol (El hallazgo científico y el sistema binario más extremo de su clase)

Este sistema binario es el más extremo de su clase conocido hasta ahora en términos de temperatura, ya que según los investigadores tendría unos 2 mil grados más que la superficie del Sol.

La investigadora Na’ama Hallakoun, del Departamento de Física de Partículas y Astrofísica del Instituto Weizmann de Ciencias, ha observado que a diferencia de otros exoplanetas similares también a Júpiter, es posible observar y estudiar este objeto porque es muy grande en comparación con la estrella anfitriona a la que orbita, que es unas 10 mil veces más débil que una estrella normal.

El sistema binario descubierto por los investigadores está formado por dos objetos celestes denominados “enanas”, pero de naturaleza muy diferente.

WD 0032−317 is a white dwarf/massive brown dwarf system with an orbital period of 2.3 h. The brown dwarf has a dayside temperature of ~8,000 K, 2,000+ K hotter than the Sun's surface, and a day-night temperature difference of ~6,000 K. Hallakoun et al.: https://t.co/O5GUm1BD1s pic.twitter.com/BlUeDMS2Ck

