El Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo explica que el eclipse parcial del lunes 8 de abril será visible desde Guatemala con una percepción casi de 50 por ciento, lo que significa que solo se verá una parte del disco solar cubierto por la Luna.

Un eclipse solar es el fenómeno astronómico en el que la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra, esto hace que se bloquee parte de lo que vemos del sol y el día se oscurece, en el caso de Guatemala que no será total, bajará la intensidad de la luz.

"Aunque no se trata de un eclipse total, sigue siendo un evento emocionante que vale la pena presenciar. Sin embargo, es crucial hacerlo de manera segura y responsable para proteger la salud visual", dicen los expertos.

Por algunas semanas los conocedores del tema han hecho la recomendación de utilizar lentes especiales con filtros para la observación.

El uso de filtros en cámaras, telescopios y binoculares también es importante. La proyección de la luz solar a través de un agujero en un cartón es otra forma creativa de observarlo.

Otro ejercicio interesante es buscar las sombras de los árboles para ver el eclipse. Las sombras creadas por las hojas de los árboles pueden actuar como filtros naturales y proporcionar una manera segura de observar el eclipse solar parcial, agrega Edgar Castro, director del Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía. Así que observe en el suelo las sombras formadas.

La científica guatemalteca Eleonora Poitevin, presidenta de la Asociación Guatemalteca de Astronomía explica que este evento no es caótico ni cataclísmico para suspender clases y a los niños por estar al exterior no les puede pasar algo con la guía correcta, "las comunidades educativas en el país deben tomar la mejor opción al unirse a la ola de la ciencia, ¿por qué enseñamos un eclipse con videos si tenemos el mejor laboratorio al salir al patio y hacerlo como una observación segura?", expresa.

¿Dónde seguir el eclipse?

Presenscialmente existen algunas iniciativas para reunirse y estar con expertos en esta observación. Paralelo diferentes organizaciones y centros educativos universitarios tendrá actividades privadas.

El Mapa en relieve

En este lugar estará la Asociación Guatemalteca de Astronomía a partir de las 11 horas. La cita es al final de la Avenida Simeón Cañas, Hipódromo de Norte, en la zona 2. La inversión es de Q5 para nacionales y Q25 para extranjeros. Además de la transmisión en vivo dentro del salón de exposiciones se tendrán telescopios y recorridos guiados.

Universidad de San Carlos

El Club de Astronomía y Astrofísica Aq'ab'al invita también a asistir a la Plaza de los Mártires de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El evento comenzará a las 11.08 y concluirá a las 13.33, con el punto de máxima ocultación del Sol a las 12.20.

Para el Oriente del país

A partir de las 11.30 horas en por el Club de Astronomía Miramundo en el Parque Central de Zacapa se tendrán un telescopio y lentes para la observación de fenómeno.

En Quetzaltenango

La Asociación Quetzalteca de Aficionaldos a la Astronomía también tendrá observación segura con cajas negras, y tendrá a la venta visores certificados y telescopios con filtro solar. La cita es a partir de las 11 horas en la entrada del Centro Universitario de Occidente, Cunoc, en la 29-99 Calle Rodolfo Robles, Quetzaltenango.

En línea

Prensa Libre y Guatevisión

A partir de las 11.30 horas del lunes 8 de abril, Prensa Libre y Guatevisión transmitirán en vivo el fenómeno, así que sintonice el canal, o bien ingrese a las redes sociales de ambos medios para no perderse los detalles.

En la Nasa

Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Nasa, tendrá una transimisión especial a través de sus diversos canales oficiales. Aquí compartimos el link de YouTube donde se observará el fenómeno que llegará a ser total en parte de Estados Unidos y México.

Acciones importantes a evitar

Para el Instituto de Investigación de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo estas acciones son importantes a evitar:

1. No ver el eclipse reflejado en el agua: esta acción aumenta el riesgo de daño ocular debido a la intensificación de los rayos solares.

2. Evitar el uso de lentes oscuros no certificados: los lentes oscuros que no están certificados para la observación solar no proporcionan la protección adecuada y pueden ser peligrosos para los ojos.

3. No utilizar negativos de película ni diskettes: estos materiales no están diseñados para la observación solar y no ofrecen protección suficiente contra la intensidad de la luz solar durante un eclipse.

4. No utilizar binoculares ni telescopios sin filtro solar: mirar directamente al sol a través de binoculares o telescopios sin filtros solares adecuados puede provocar daños graves e irreversibles en la visión. Es fundamental utilizar dispositivos con filtros solares certificados.