El Covid grave daña el cerebro de manera semejante el Alzheimer

Los hallazgos podrían ayudar a explicar los problemas de memoria informados por los pacientes de “covid prolongado”, aunque los investigadores advierten que el estudio es pequeño, con datos de solo 10 pacientes, y debe ser replicado por otros.

El estudio fue publicado el jueves 3 de febrero en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

Los primeros informes de “niebla mental” y síntomas cardíacos persistentes en los sobrevivientes de covid llevaron a los expertos de Columbia a investigar cómo ciertas moléculas llamadas receptores de rianodina se vieron afectadas en esta nueva enfermedad.

Los receptores de rianodina defectuosos se han implicado en diversos procesos patogénicos, que van desde enfermedades cardíacas y pulmonares hasta la respuesta del cerebro al estrés y la enfermedad de Alzheimer, como se informó en una investigación dirigida por Andrew Marks , MD, presidente del Departamento de Fisiología y Biofísica Celular en Vagelos Colegio de Médicos y Cirujanos, que dirigió el nuevo estudio.

“Cuando llegó la pandemia de covid, como todos los demás, estaba interesado en ser útil y hacer lo que podíamos hacer”, dice Marks. “Lo que encontramos es realmente, creo, bastante inesperado: no solo encontramos receptores de rianodina defectuosos en los corazones y pulmones de pacientes fallecidos con covid, sino que también los encontramos en sus cerebros”.

Lea también: 8 claves para distinguir el envejecimiento normal del alzhéimer

Cambios moleculares

Dentro de las neuronas, los receptores de rianodina defectuosos se han relacionado previamente con un aumento de tau fosforilada, un sello bien conocido de la enfermedad de Alzheimer.

En el nuevo estudio, los investigadores de Columbia encontraron altos niveles de tau fosforilada en los cerebros de los pacientes con covid, además de receptores de rianodina defectuosos.

Se encontró tau fosforilada en áreas donde tau se encuentra típicamente en pacientes con Alzheimer, así como en áreas donde tau no se encuentra típicamente en pacientes con Alzheimer. Eso sugiere que la tau fosforilada en los pacientes con covid podría ser un signo de Alzheimer en etapa temprana y también contribuir a otros síntomas neurológicos observados en pacientes con covid-19.

Con base en los hallazgos, junto con cambios adicionales encontrados en el cerebro, los investigadores teorizan que la respuesta inmunitaria característica del covid grave causa inflamación en el cerebro, lo que a su vez conduce a receptores de rianodina disfuncionales y luego aumenta la tau fosforilada. No se encontraron cambios en las vías que conducen a la formación de beta amiloide, otra característica distintiva de la enfermedad de Alzheimer.

Además: Aduhelm: el controvertido tratamiento contra el alzhéimer aprobado en EE.UU. (el primero en dos décadas)

Direcciones futuras

“Una interpretación de estos hallazgos es que el covid prolongado podría ser una forma atípica de la enfermedad de Alzheimer y/o que los pacientes que tuvieron un covid grave podrían estar predispuestos a desarrollar la enfermedad de Alzheimer en el futuro”, dice Marks, “pero es necesario realizar mucha más investigación antes de podemos sacar conclusiones más definitivas”.

Si los problemas de memoria y neurológicos del covid prolongada pueden atribuirse a receptores de rianodina defectuosos, un fármaco que Marks está desarrollando podría ayudar. El fármaco se encuentra ahora en las primeras pruebas clínicas para tratar una enfermedad muscular causada por un defecto hereditario en el receptor de rianodina. El medicamento pudo reparar el defecto de rianodina cuando se aplicó al tejido cerebral de los pacientes con covid.

Lectura recomendada: Así es como científicos esperan detectar el inicio asintomático del alzhéimer

“Mi mayor esperanza es que otros laboratorios analicen nuestros hallazgos y, si se validan, generen interés en un ensayo clínico para el covid prolongada”, dice Marks.

Se cree que el aumento de los niveles de tau fosforilada en el cerebro está relacionado con problemas de memoria en la enfermedad de Alzheimer y podría estar causando problemas similares en personas con covid prolongado, dice Marks.