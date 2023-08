La NASA capta una gran mancha en el Sol girando hacia la Tierra y eso cómo podría afectar a la tecnología

“Las imágenes del sol de Perseverance provienen de su MASTCAM (cámara estéreo de mástil), que coloca unos 90 píxeles a lo largo del disco solar. Se necesita una gran mancha solar para aparecer en estas imágenes de baja resolución”, indica en el reporte diario que publica el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC).

Debido a que Marte orbita sobre el lado oculto del Sol, Perseverance puede ver las manchas solares que se acercan más de una semana antes que nosotros, añaden.

La NASA explica que las manchas solares son áreas que se ven más oscuras en la superficie del sol, porque están más frías. Esto se debe a que se forman en lugares en donde los campos magnéticos son tan fuertes que evitan que parte del calor que hay dentro del Sol alcance la superficie.

Las manchas solares pueden cambiar continuamente y durar sólo unas horas, días, o incluso meses. El número total de manchas solares varía con una repetición de aproximadamente 11 años, conocida como ciclo solar.

A veces, las líneas del campo magnético que se encuentran cerca de las manchas solares se enredan y se reorganizan, lo que puede provocar una repentina explosión de energía llamada fulguración o erupciones solares. También se conoce como llamaradas solares.

Solar activity on Friday was at fairly quiet levels with no major activity to report on the Earth facing side of the Sun. The SFI for Aug. 25th is 139. This is the lowest it has been since May 17th (138). An isolated M-Flare will remain a possibility in the short term with AR… pic.twitter.com/oLFyXoLBj9

— SolarHam (@SolarHam) August 26, 2023