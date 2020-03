Coronavirus: actor italiano en cuarentena pide ayuda para retirar el cadáver de su hermana

El actor italiano muestra a su hermana muerta por coronavirus en Italia. (Captura de YouTube)

De acuerdo con el sitio Mundo Hispánico, el actor de la serie televisiva Gomorra, quedó encerrado con el cadáver de su hermana en una habitación después de que se le impuso cuarentena a toda su familia.

Franzese denunció el grado de abandono en que se encuentran él y sus parientes, a tal punto de no poder retirar el cuerpo de su hermana, por lo que se vio obligado a publicar un video en redes con las “desgarradoras imágenes”.

El sitio consigna que la hermana del actor, que padecía de epilepsia, falleció desde el lunes a consecuencia del coronavirus, y que el cuerpo pasó varias horas dentro de la habitación.

“Ella no puede tener la despedida que se merece porque las instituciones me han abandonado. Mi hermana tenía un tipo de epilepsia, era una persona de riesgo, es de poca vergüenza porque el médico no ha ido a casa, ni ninguna institución le ha hecho caso”, dijo Franzese, citado por Mundo Hispánico.

El coronavirus fue declarado pandemia este miércoles por la Organización Mundial de la Salud.